Myanmar'da darbe karşıtı protestolar üçüncü gününde

1 Şubat askeri darbesinin ardından Myanmar'da başlayan protestolar, 3'üncü gününde de devam etti. Darbe karşıtı kalabalık, birçok şehirde sokaklardaki yerini korudu.

Myanmar'da askeri darbe ile seçilmiş hükümet yetkililerinin gözaltında tutulmasına yönelik protestolar, üçüncü gününde de ülkenin çeşitli bölgelerinde devam ediyor.

Now haber sitesinin paylaştığı sosyal medya videolarında başkent Nepido, ülkenin en kalabalık şehri Yangon ve Pathein kentinde binlerce darbe karşıtı, slogan atarken görülüyor.

TUTUKLU LİDERE DESTEK

Protestocuların çoğunluğunu Budist rahipler, işçiler ve öğrencilerin oluşturduğu kalabalık, gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliğini (NLD) temsil eden kırmızı bayraklar taşıyarak darbeye tepki gösterdi.

"DARBEYE HAYIR" SLOGANLARI

Yangon'da bir araya gelen protestocular, 'Liderlerimizi serbest bırakın', 'Myanmar için adalet' ve 'Darbeye hayır' sloganları attı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÖRGÜTLENDİLER

Protestoları organize edenlerin, sosyal medya siteleri ve internete telefon erişiminin yasaklanmasına rağmen Facebook ve Twitter üzerinden çağrı yapması dikkati çekti.

1 ŞUBAT'TA YÖNETİME EL KONULDU

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

İKTİDAR ÜYELERİ GÖZALTINDA

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

OHAL BİTİNCE SEÇİMLER YAPILACAK

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

BM DARBEYE KARŞI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, askeri darbenin başarısız olması için tüm aktörleri ve uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Darbe karşıtı protestolar ülke dışına da yayılmış, geçen haftadan bu yana Japonya ve Tayland'daki Myanmar büyükelçiliklerinin önünde gösteriler düzenlenmişti.