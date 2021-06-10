Myanmar’da devrik lider Suu Çii hakkında yolsuzluk davası açıldı

Askeri darbenin gerçekleştirilmesi ile gözaltına alınan devrik lider Suu Çii hakkında yolsuzluk davası açıldı. Suu Çii, rüşvet kabul etmek ile suçlandı.

Myanmar'da, 1 Şubat tarihinde gerçekleştirilen askeri darbenin ardından sular durulmuyor.

İktidardan indirilen ve 1 Şubat’ta gözaltına alınan ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii; ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etmek, ulusal afet yönetimi kanununa uymamak ve zimmetine para geçirmek, Devlet Sırları Yasası’nı ihlal etmek ve rüşvet kabul etmekle suçlanmıştı.

Ülkenin devrik liderine, yeni bir yolsuzluk davası açıldı.

Ordunun yayın organı olarak bilinen Global New Light of Myanmar gazetesinde, Suu Çii ve gözaltındaki 3 yetkili hakkındaki yolsuzluk iddialarının Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından incelendiği yazıldı.

RÜŞVET KABUL ETTİĞİ DOĞRULANDI

İncelemenin ardından Suu Çii’nin eski Yangon eyalet liderinden 600 bin dolar rüşvet ve altın kabul ettiğinin, ayrıca yetkilerini kullanarak Yangon’a bağlı Bahan ilçesindeki araziyi tanıdık bir vakfın kullanımına tesis ettirdiğinin doğrulandığı belirtildi.

Suu Çii ve beraberindeki yetkililer, Yolsuzlukla Mücadele Kanunu'nun 55’inci maddesini ihlal etmekten suçlu bulundu.

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILACAK

Yolsuzluk davasının açılması için, başkent Nepido'daki polis merkezine dilekçe verildi.

Suu Çii, hakkındaki suçlamaların kabul edilmesi durumunda 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Suu Çii'nin bir sonraki duruşması 14 Haziran'da yapılacak.

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

Ordu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alındı.

1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

858 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 858 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.