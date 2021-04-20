Myanmar’da en az 200 bin tekstil işçisi işsiz kaldı

Myanmar’da en az 200 bin tekstil işçisi işsiz kaldı

Askeri darbenin gölgesinde ekonomik olarak zor bir dönemden geçen ülkede, en az 200 bin tekstil işçisinin işini kaybettiği, tekstil firmalarının faaliyetlerini durdurduğu bildirildi.

1 Şubat tarihinde meydana gelen askeri darbenin ardından, Myanmar’da darbe karşıtı halk 6 Şubat tarihinden itibaren meydanlara döküldü.

Cunta karşıtı halk, gösteriler sırasında güvenlik güçlerinin sert müdahalesi ile karşılaştı.

Can kayıplarının meydana geldiği ülkede, ekonomide de düşüş yaşandı.

Tanınmış birçok tekstil firması, ülkedeki operasyonlarını durdurdu.

“YATIRIMCILAR TEDİRGİN”

İşçi hakları savunucusu Ye Naing Win, konuyla ilgili Myanmar Now haber sitesine açıklamalarda bulundu.

Win, koronavirüs nedeni ile zaten kötüye giden sektörün, askeri darbe nedeni ile daha da kötüye gittiğini ifade etti.

İstikrarsızlık ortamının yatırımcıları tedirgin ettiğini ifade etti.

“FABRİKALARIN YARISI FAALİYETTE DEĞİL”

Win, "Ülke çapında 700 bin kişiye istihdam sağlayan sektörde en az 200 bin kişi işsiz kaldı. Myanmar'daki tekstil fabrikalarının yarısı an itibarıyla faaliyette değil.” dedi.

JAPON GAZETECİYE SUÇLAMA

Ayrıca, Yangon'da gözaltına alınan 45 yaşındaki Japon gazeteci Kitazumi Yuki dün askeri mahkemede yargılandı.

Gazeteci Yuki’ye 'yalan haber yayarak ceza hukukunu ihlal etme' suçlaması yönlendirildi.

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Orduya ait yayın organı MRTV, eğer hakkındaki suçlamalar onaylanırsa Nikkei gazetesinde çalışan Yuki’nin 3 yıla kadar hapis cezası alacağını bildirdi.

Yuki'nin, Yangon'daki Insein Cezaevinde tutulduğu kaydedildi.

MYANMAR’DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesi ile 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alındı.

738 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Güvenlik güçlerinin darbe karşıtı protestolara silahlı müdahalesi sonucu 738 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.