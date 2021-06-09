Myanmar’da en az 800 asker orduyu terk etti

Myanmar’da en az 800 asker orduyu terk etti

Şubat ayında gerçekleşen askeri darbe ile ordudan ayrılan Yüzbaşı Aung, en az 800 askerin, darbe karşıtı gruplara yardım etmek üzere orduyu terk ettiğini belirtti.

Myanmar’da gerçekleşen 1 Şubat askeri darbesinden bu yana sular durulmuyor.

Darbeye karşı çıkarak mart ayında ordudan ayrılan Yüzbaşı Lin Htet Aung, 1 Şubat tarihinden bu yana ordudan ayrılan personele dair detaylar verdi.

Şimdiye kadar en az 800 kişinin darbe karşıtı hareketlere destek vermek için ordudan ayrıldığı bilgisini aldığını belirten Aung, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrılanların dörtte üçü, darbe karşıtı sivil hükümetin kurduğu Halk Savunma Ordusuna katıldı. Diğerleri de silahlı bir gruba girmeden darbe karşıtlarına destek vermek istiyor."

İSYANCILARA ÇATIŞMA EĞİTİMİ VERİLİYOR

Ayrılan yaklaşık 100 kişinin rütbelilerden oluştuğunun altını çizdi.

Bu kişilerden bazılarının etnik silahlı grupların kontrolündeki eyaletlerde isyancılara çatışma eğitimi verdiğini belirtti.

“AİLELERİNİN GÜVENLİĞİNDEN KORKTUKLARI İÇİN…”

Ayrılanların büyük bir kısmının deniz ve hava kuvvetleri personelinden oluştuğunu vurguladı.

Aung, "Kara kuvvetleri personeli genellikle ailelerinden uzakta görev yapıyor. Ordudan ayrılmaları durumunda ailelerinin güvenliğinin tehlikeye düşeceğinden korktukları için darbe karşıtlarına destek vermeye çekiniyorlar." ifadelerini kullandı.

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alındı.

1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

857 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ordunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 857 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.