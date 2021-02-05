Myanmar'da, Eski Dışişleri Bakanı Win Htein gözaltına alındı

Askeri darbe yönetimi sonucunda kısıtlamaların devam ettiği Myanmar'da, Eski Dışişleri Bakanı Win Htein hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı gerekçesiyle Myanmar'da gerçekleşen askeri darbenin ardından, Eski Dışişleri Bakanı Win Htein gözaltına alındı.

Htein, ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'ye yakınlığıyla bilinmesinin yanı sıra, Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi'nin üst düzey yöneticilerinden biriydi.

SUU Çİİ'NİN SAĞ KOLU

NLD Basın Sözcüsü Kyi Toe, yaptığı açıklamada, Suu Çii'nin sağ kolu olarak bilinen ve bundan önce de uzun süre siyasi tutukluluk yaşayan Htein'in, bu sabah gözaltına alındığını bildirdi.

"MYANMAR ORDUSU YANLIŞ KARAR ALDI"

Htein, darbenin ardından Myanmar'ın İngilizce yayın yapan Frontier Myanmar gazetesine verdiği demeçlerde, Myanmar ordusunun yanlış bir karar alarak ülkeyi kötü bir istikamete sürüklediğini söylemişti.

Gayrimeşru darbeye karşı halkı protestoya davet etmişti.

BM, ÇAĞRIDA BULUNDU

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Myanmar'da darbenin ardından gözaltına alınan siyasetçilerin serbest kalmasına yönelik ortak çağrıda bulunmuştu.

GENEL SEÇİMLERDE HİLE İDDİASI

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı.

Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

İKTİDAR ÜYELERİ GÖZALTINDA

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi NLD'nin önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

DOKÜMANLARA EL KONULDU

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek, bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

DARBEYE KARŞI PROTESTO ÇAĞRISI

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.