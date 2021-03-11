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    Myanmar'da güvenlik güçleri, grevdeki demir yolu çalışanlarını evlerinden çıkardı

    Myanmar'da güvenlik güçleri, grevdeki demir yolu çalışanlarını evlerinden çıkardı

    Myanmar'da güvenlik güçleri, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasını protesto için greve giden demir yolu çalışanlarını kaldıkları lojmanlardan zorla tahliye etti.
    • AA
    • 11.03.2021 - 03:39
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    Myanmar'da Arakanlı Müslümanları sistematik bir şekilde soykırıma uğratan, göçe zorlayan, evlerini köylerini yıkan, yakan, kadınlarına kızlarına tecavüz eden Myanmar ordusu, bu kez darbe yaparak, Müslümanlara yapılan katliama karşı durmayan kendi halkına zulmediyor.

    GREVDEKİ İŞÇİLER, MÜSLÜMANLARIN AKIBETİNE UĞRADI: EVLERİNDEN KOVULDULAR

    Myanmar basınında yer alan haberlere göre asker ve polisler, Yangon şehrinde sabah saatlerinde demir yolu çalışanlarının lojmanlarının bulunduğu Mingalar Taung Nyunt Mahallesi'ne baskın düzenleyerek grevdeki bazı çalışanları gözaltına aldı.

    BİNDEN FAZLA İŞÇİ VE AİLESİ, LOJMANLARDAN ZORLA ÇIKARILDI

    Yüzlerce asker ve polisin yer aldığı baskında güvenlik güçlerince 1000'den fazla demir yolu personeli ve aileleri lojmanlardan tahliye edildi.

    Myanmar da güvenlik güçleri, grevdeki demir yolu çalışanlarını evlerinden çıkardı #1

    DİRENENLER VURULACAK, LOJMANLAR YIKILACAK

    Lojmanlar bölgesindeki giriş ve çıkışları tutan güvenlik güçleri, ilk etapta 3 lokomotif sürücüsünü gözaltına aldı, tahliye emrine direnilmesi durumunda silah kullanılacağı ve lojmanların yıkılacağı uyarısında bulundu.

    Myanmar da güvenlik güçleri, grevdeki demir yolu çalışanlarını evlerinden çıkardı #2

    İŞÇİLERE BAĞIŞLANAN GIDALARA EL KONULDU

    Baskında, halkın demir yolu personeline bağışladığı gıda maddelerine de el konuldu.

    Güvenlik güçlerinin baskınından günler önce Myanmar Demir Yolu Çalışanları Sendikası, askeri yönetime karşı genel grev ilan etmişti.

    Myanmar da güvenlik güçleri, grevdeki demir yolu çalışanlarını evlerinden çıkardı #3

    200 PROTESTOCU DAHA GÖZALTINDA

    Öte yandan, Yangon'da bugünkü darbe karşıtı protestoları bastıran güvenlik güçleri, Kuzey Okkalapa ilçesinde yaklaşık 200 protestocuyu gözaltına aldı.

    Myanmar da güvenlik güçleri, grevdeki demir yolu çalışanlarını evlerinden çıkardı #4

    Myanmar da güvenlik güçleri, grevdeki demir yolu çalışanlarını evlerinden çıkardı #5

    Myanmar da güvenlik güçleri, grevdeki demir yolu çalışanlarını evlerinden çıkardı #6

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    Myanmar da güvenlik güçleri, grevdeki demir yolu çalışanlarını evlerinden çıkardı #13

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    Myanmar da güvenlik güçleri, grevdeki demir yolu çalışanlarını evlerinden çıkardı #15

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    Myanmar da güvenlik güçleri, grevdeki demir yolu çalışanlarını evlerinden çıkardı #17

    Myanmar da güvenlik güçleri, grevdeki demir yolu çalışanlarını evlerinden çıkardı #18

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    Myanmar da güvenlik güçleri, grevdeki demir yolu çalışanlarını evlerinden çıkardı #19

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    Myanmar da güvenlik güçleri, grevdeki demir yolu çalışanlarını evlerinden çıkardı #20

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