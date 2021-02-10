Myanmar'da güvenlik güçleri Suu Çii'nin parti binasını bastı

1 Şubat askeri darbesinin ardından, cuntaya karşı protestoların arttığı ülkede, seçilmiş liderin partisi Ulusal Demokrasi Birliği binasına güvenlik güçleri tarafından baskın düzenlendi.

Myanmar'da askeri darbe ve hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı protestoların devam ettiği ortamda güvenlik güçleri, gözaltında tutulan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nin (NLD) merkez binasına baskın yaptı

Protestocular tarafından paylaşılan sosyal medya videolarından birinde, Yangon şehrinde ordu ve polis teşkilatı mensupları, gece vaktinde NLD binasına girerken görüldü.

BARİKAT KURULDU

Parti binası etrafında güvenlik güçleri tarafından barikat kurulduğu, diğer yandan protestocuların girişinin engenllediği görüntülendi.

Ordu, darbenin yapıldığı 1 Şubat'ta NLD genel merkezi ve il teşkilat binalarına baskın düzenlemiş, bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

POLİS ATEŞ AÇTI

Öte yandan dün başkent Nepido'da düzenlenen protestolarda, polisin ateş açtığı bir kişi ağır yaralandı.

PROTESTOCU ÖLDÜ İDDİASI

Protesto gruplarından yapılan açıklamaya göre, protestolarda kalabalığı dağıtmak için güvenlik güçlerinin attığı kurşunun isabet ettiği 20 yaşındaki bir öğrencinin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi,

Ancak hastaneden daha sonra yapılan açıklamada, bu iddia yalanlanarak protestocunun hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. Öğrenciye isabet eden kurşunun gerçek mi plastik mi olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

TAZYİKLİ SU İLE MÜDAHALE

Güvenlik güçlerinin göstericilere tazyikli su ve plastik mermiyle müdahale etmesi sonucu 6 kişi yaralanmıştı. Yangon'da ordu mensuplarının, protestoculara gerçek mermiyle müdahale ettiği görüntülenmişti.

MEMURLAR İŞ BIRAKTI

Darbe karşıtı protestolar ise askeri yönetimin bazı şehirlerde sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan etmesine rağmen 5. gününde de sürdü.

Başkent Nepido'da bir grup devlet memuru, askeri idareyi tanımadıklarını ilan ederek iş bırakma eylemi başlattı.

SOKAKLARA DÖKÜLDÜLER

Yangon'da ise on binlerce kişi, darbe karşıtı yürüyüş yaparak gözaltına alınan hükümet liderlerinin serbest bırakılmasını istedi. Mandalay kentinde de çok sayıda üniversite öğrencisi ve çalışanı, üniversite kampüslerinde darbe karşıtı gösteri yaptı.

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine ordu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

SOSYAL MEDYA YASAKLANDI

Myanmar'ın çeşitli illerinde 6 Şubat'ta darbeye karşı kitlesel gösteriler ve sivil itaatsizlik eylemleri başlamış, kısa sürede ülke geneline yayılmıştı.

Protestoların ilk gününde askeri hükümet, bazı sosyal medya ağlarını ve telefonlara internet servisini yasaklamıştı.

EN GENİŞ KALABALIK

Yasaklara rağmen örgütlenen darbe karşıtları, 7 Şubat'ta Yangon kentinde 2007'den bu yana en geniş kalabalığı toplayarak sokaklara dökülmüştü.