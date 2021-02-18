Myanmar'da internet korsanları orduya ait internet sitelerine saldırdı

Ülkede gerçekleşen darbenin ardından ordunun yönetime el koymasına karşı çıkan halkın protestoları devam ederken, 'Myanmar Hackers' grubu orduya ait internet sitelerine saldırdı.

1 Şubat askeri darbesinin ardından, protestoların devam ettiği Myanmar'da, 'Myanmar Hackers' isimli bilgisayar korsanı grubunun siber saldırısı sonucu Myanmar ordusuna ait bazı propaganda siteleri ile devlet televizyonu MRTV ve Merkez Bankasının internet sitesinde kesintiler meydana geldi.

"HALKIN SESİNİ DUYURDUK"

Sosyal medya sayfalarından açıklama yapan Myanmar Hackers, şu ifadeleri kullandı:

"Myanmar'da adalet için mücadele ediyoruz. Hükümete ait internet sitelerini protesto ederek halkın sesini duyurduk."





PROTESTOCULAR MEYDANLARDA

Ülke genelindeki protestolar ise 12. gününde, başkent Nepido, Yangon ve Mandalay kentlerinde işçi ve öğrencilerin ağırlıkta olduğu on binlerce kişinin katılımı ile devam etti. Kalabalık, cunta yönetimine karşı sloganlar attı.

Darbeden önce gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin fotoğraflarının olduğu pankartlar taşıyan kalabalık, seçilmiş hükümet liderlerinin serbest bırakılması talebinde bulundu.

YOLLARI KAPATTILAR

Ülkenin en kalabalık şehri Yangon'da dün başlayan yol kapatma protestoları bugün de sürdü. Protestocular, Yangon'un en işlek sokaklarına dizdikleri araçların kaportalarını açarak trafiği durdurdu.

BAKAN GÖZALTINDA

Darbe karşıtı protestocular ve destekçilerine gözaltılar sürerken, Mandalay'da eski eyalet bakanlarından Myo Thit, devlet memurlarını sivil itaatsizlik eylemine teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

SİNGAPUR ÜRÜNLERİNE BOYKOT

Protestocu gruplar, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan'ın, darbeden ötürü "Myanmar'a yaptırım yapılmaması gerektiği" açıklamalarına tepki göstererek ülkedeki Singapur ürünlerine boykot kampanyası başlattı.

Twitter ve Facebook üzerinde 'Singapur Ürünlerini Boykot Et' etiketleriyle paylaşımlar yapan protestocular, 'Singapur, Myanmar halkının fikirlerine saygı duymuyor' ve 'Singapur'un ürünlerini alma' gibi mesajlar verdi.

"YAPTIRIMLARDAN KAÇINMALIYIZ"

Singapur Dışişleri Bakanı Balakrishnan, Myanmar'a yönelik yaptırım kararlarına ilişkin şu açıklamalarda bulunmuştu:

"Genelleştirici ve rastgele yaptırımlardan kaçınmalıyız, çünkü bu tür hamlelerin sonunda Myanmar'daki sıradan insanlar zarar görecekir."

Ayrıca, Singapur'un Myanmar ile ekonomik ilişkilerini dondurmayacağını söylemişti.

MYANMAR'DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

İKTİDAR ÜYELERİ GÖZALTINDA

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

ULUSLARARASI TEPKİ

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD, Myanmar'a yaptırımları geri getirmeyi gündemine almıştı.

SIKIYÖNETİM KARARI

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.