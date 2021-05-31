Myanmar’da, Müslümanlar çok etnikli dayanışma komitesi kurdu

Cuntaya karşı demokrasiye dönüşü ve Müslümanların haklarını korumayı hedefleyen Müslümanlar, bir danışma komitesi kurdu. Komitenin, Ulusal Birlik Hükümetini desteklediği belirtildi.

Myanmar'da 1 Şubat tarihinde gerçekleştirilen askeri darbenin ardından halk, 6 Şubat tarihinde demokrasiye dönüş talepleri ile meydanlara inmişti.

Demokrasiyi yeniden inşa etmek ve Müslümanların haklarını korumak adına ülkedeki Myanmarlı Müslümanlar, Çok Etnikli Danışma Komitesini (MMMCC) kurdu.

Komite, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşım ile kuruluş amaçları ve faaliyet planlarını sıralayan bir açıklama yaptı.

KOMİTENİN NUG’U DESTEKLEDİĞİ BELİRTİLDİ

MMMCC'nin, Myanmar'da askeri yönetime karşı 16 Nisan'da kurulan Ulusal Birlik Hükümetini (NUG) desteklediği belirtilerek şu ifadeler kullandı:

“Birinci amacımız, Myanmarlı Müslümanlar ve özellikle Arakanlı Müslümanlarına yönelik politikalarında NUG'den güvence almaktır.”

İkinci hedef olarak, ülkedeki Müslüman kuruluş temsilcileri ve siyasetçilerin NUG ile temas kurmasını sağlamak olduğu belirtildi.

YENİ BİR VATANDAŞLIK YASASININ HAZIRLANMASI

Bir diğer hedefin ise, 1982'de Myanmar ordusu tarafından imzalanan ve ülkedeki Arakanlı Müslümanları vatandaşlık haklarından mahrum eden vatandaşlık yasasına yönelik olduğu ifade edildi.

Söz konusunun yasanın kaldırılmasını ve daha kapsayıcı yeni bir vatandaşlık yasasının hazırlanmasını sağlamanın hedefler arasında olduğu ifade edildi.

NUG’UN ULUSLARARASI CAMİADA TANINMASI İÇİN DESTEK

NUG'u meşru hükümet olarak tanındığı belirtilen açıklamada, NUG'un uluslararası camiada tanınması için komite tarafından her türlü destekte bulunulacağı kaydedildi.

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

MMMCC Sözcüsü Kyaw Soe Win, komitenin Müslümanların haklarını savunmanın yanı sıra kapsayıcı bir bünyeye sahip olacağını vurgulayarak şu sözleri kaydetti:

"Müslümanlara yönelik politikalarını tanımlama ve netleştirme konularında Ulusal Birlik Hükümetine yardımcı olmayı amaçlıyoruz."

Win,1982 vatandaşlık yasasını ‘Nazi kanunları’ olarak tanımlayarak, "NUG'un bu yasayı bir an önce kaldırması ve Burma'nın, yeni yönetim altında tüm vatandaşlarına eşit haklar tanıyan bir ülke olması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

MYANMAR ASKERİ DARBESİ

8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından, ordu 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alındı.

1 yıllığına olağanüstü hal ilan edildi.

YARGILAMALAR DEVAM EDİYOR

Darbe karşıtı halk, 6 Şubat tarihinde meydanlara indi. Myanmar ordusunun müdahalesi sonucu, 840 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.