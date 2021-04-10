Myanmar'da ordu, protestoculara ateş açtı: 80 ölü

Myanmar ordusunun, askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı Bago kentinde düzenlenen protestolara silahlı müdahalesi sonucu en az 80 sivil hayatını kaybetti.

Independent gazetesinin haberine göre, Bago'nun Ma Ga Dit ilçesinde askerler uyarılara rağmen protestolara devam eden göstericilere ateş açtı.

AĞIR SİLAHLARLA ATEŞ AÇTILAR

Görgü tanıklarının ifadelerine göre askerler, protestoculara ağır silahlarla ateş açtı ve el bombası kullanıldı.

Saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti.

ORDU KONVOYUNA PUSU: 3 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Myanmar’ın Tamu şehrinde de vatandaşların ordu konvoyuna pusu kurup 3 askeri öldürdüğü duyuruldu.

Myanmar Now sitesine konuşan mahalle sakinleri, olayda en az üç asker ve bir sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.