Myanmar’da ordunun hava saldırıları 12 bin kişiyi yerinden etti

Myanmar’da ordunun hava saldırıları 12 bin kişiyi yerinden etti

Darbe karşıtı etnik gruplardan olan KNU’nun orduya ait üssü ele geçirmesi ile ordu hava saldırılarına başladı. Yapılan saldırılar neticesinde Karen eyaletinde binlerce sivil evini terk etti.

1 Şubat’ta yaşanan askeri darbeden sonra Myanmar’da şiddet olaylarının ardı arkası kesilmedi.

Sokaklarda darbe karşıtı halk tarafından gerçekleştirilen gösterilerde 550 kişi yaşamını yitirdi.

Darbe karşıtı silahlı etnik gruplardan Karen Ulusal Birliği’nin (KNU) Karen eyaletinde Myanmar ordusuna ait bir üssü ele geçirmesinin ardından Myanmar ordusu, 27-30 Mart'ta eyalete bağlı Hpapun bölgesinde hava saldırıları düzenledi.

“SİVİLLLER KASTEN HEDEF ALINDI”

Bölgede yaşayan sivillerin kasten hedef alındığını ifade eden KNU sözcülüğü yaptıkları açıklamalarda yerinden edilen sivil sayısının 12 bini geçtiğini söyledi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Hava saldırıları en az 12 bin kişinin yerinden edilmesine sebep oldu. Çok sayıda sivil, köylerini terk etti."





20 SİVİL ÖLDÜ

KNU'nun Karen eyaletinde Myanmar ordusuna ait bir üssü ele geçirmesinin ardından Myanmar ordusu, 27-30 Mart'ta eyalete bağlı Hpapun bölgesinde hava saldırıları düzenleyerek yaklaşık 20 sivilin ölümüne neden olmuş, onlarca kişi de yaralanmıştı.

2 BİN 751 KİŞİ GÖZALTINDA

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamaya göre, 2 bin 751 kişinin gözaltında tutulduğu ve 126 kişi hakkında gözaltı kararı bulunduğu bildirildi.

Myanmar ordusunun Karen eyaletindeki hava saldırılarında 12 bin kişi yerinden edildi VİDEO



MYANMAR ASKERİ DARBESİ

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii ve iktidar partisi yöneticileri gözaltına alındı. 1 yıllığına olağanüstü hal ilan edildi.

YARGILANMALARI DEVAM EDİYOR

Darbe karşıtı halk 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Silahlı müdahaleler neticesinde 550 gösterici hayatını kaybetti.