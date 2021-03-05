Myanmar’da orduya ait YouTube kanalları kapatıldı

Askeri darbenin ardından protestoların gün geçtikçe şiddetlendiği Myanmar’da YouTube, darbeci yönetime karşı adım attı. Orduya ait YouTube kanalları kapatıldı.

1 Şubat askeri darbesinin ardından yönetime el koyan Myanmar ordusuna yönelik tepkiler sürüyor.

Sosyal medya platformu YouTube da tepkisini, orduya ait bazı kanlarlı kaldırma kararı vererek gösterdi.

Myanmarlı aktivistler, ülkede ordunun resmi televizyonu MRTV, ordunun yayın organlarından Myawaddy Media, MWD Variety ve MWD Myanmar televizyonlarının YouTube kanallarına ulaşılamadığını ifade etti.

Darbe karşıtları tarafından daha önceden saldırıya uğrayan MRTV’nin internet sitesinin de kapalı olması dikkat çekti.

FACEBOOK VE INSTAGRAM KAPATMIŞTI

Facebook ve Instagram, 25 Şubat tarihinde Myanmar ordusuna ait hesapları kapatmıştı.

TAYLAND UÇUŞ BAŞLATTI

Myanmar’da bulunup ülkelerine dönmek isteyen Taylandlı vatandaşlar için adım atıldı.

Tayland’ın Nepido Büyükelçiliği, vatandaşlarının dönüşlerini kolaylaştırmak için uçuş seferleri başlattı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Nepido Büyükelçiliği, Taylandlılar için gelecek haftadan itibaren Myanmar Ulusal Hava Yollarına ait 2 uçuş seferinin düzenleneceği belirterek, "Evine dönmek isteyen vatandaşlarımız 12 Mart'taki uçuş için bugün, 16 Mart'taki uçuş için de en geç 11 Mart'a kadar elçilikle irtibata geçmelidir." ifadesi kullanıldı.

VATANDAŞLARA ‘DÖNÜN’ ÇAĞRISI YAPILDI

Singapur Dışişleri Bakanlığı da Myanmar'daki bulunan vatandaşlarına ülkelerine dönme uyarısında bulundu.

MYANMAR’DA ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları ile 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisi gözaltına alındı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Ülkede 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Darbeye, Türkiye’den ve Batı ülkelerinden kınamalar yapıldı.

GÖSTERİLER BAŞLATILDI

Myanmar’da darbe karşıtı halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi nedeni ile 56 gösterici hayatını kaybetti.

YARGI SÜRÜYOR

Ülkede darbe karşıtı halkın gösterileri ve gözaltındaki hükümet yetkililerinin askeri mahkemelerde yargılanmaları devam ediyor.