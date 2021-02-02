Myanmar'da yönetime el koyan ordu, ABD'nin yaptırım tehdidini dinlemiyor

ABD'nin, Myanmar'da darbe yapan generallere yaptırım tehdidinde bulunmasına karşın darbe yönetimi aldırış etmedi.

ABD, Myanmar'da darbe yapan ve seçilmiş lider Aung San Suu Kyi'yi göz altına alan generallere yaptırım tehdidinde bulundu. Tehditlere rağmen Myanmar ordusu gücünü arttırmaya devam ediyor.

Myanmar ordusu yönetime el koyup, hükümet başkanı Aung San Suu Kyi ve iktidardaki National Leauge for Democracy (NLD) partisinin diğer yöneticileri sabahın erken saatlerinde gözaltına almıştı.

Aung San Suu Kyi'den 24 saatten uzun süredir haber alınamıyor.

BIDEN'DAN 'HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNE' VURGU

ABD Başkanı Jğe Biden, bu krizin Myanmar demokrasisine ve hukukun üstünlüğüne doğrudan bir saldırı olduğunu ve hükümetinin diğer ülkelerin bu konuda nasıl bir adım atacağını yakından takip edeceğini söyledi.

BM'DEN DEMOKRASİ TALEBİ

BM darbeyi kınarken, tutukluların serbest bırakılmasını ve demokrasi kurumlarının yeniden işletilmesini talep etmiş ve aynı görüş Avustralya, Avrupa Birliği (AB), Hindistan, Japonya ve ABD tarafından da tekrar edilmişti.

ÇİN DARBEYİ KINAMADI

Çin ise bu kınamaya katılmazken olayları yakından takip ettiğini ve tüm tarafların anayasaya saygı duyması çağrısında bulundu. Aralarında Tayland'ın da bulunduğu bölgedeki ülkeler, Myanmar'ın "iç işleri" ile ilgili yorum yapmayı reddetti.