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    Myanmar'daki protestolarda en az 38 kişi öldürüldü

    Dün düzenlenen darbe karşıtı protestolarda güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en kanlı gün yaşandı.
    • AA
    • 15.03.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 09:11
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    Myanmar'daki protestolarda en az 38 kişi öldürüldü

    Myanmarlıların, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle başlattığı gösterileri devam ediyor.

    Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu'ndan (AAPP) yapılan açıklamada, dün ülkenin birçok bölgesinde düzenlenen protestolara asker ve polis, gerçek mermi kullanarak müdahalede bulundu.

    38 KİŞİ DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    AAPP'nin bugün sosyal medyada açıkladığı verilere göre bir gün içinde en az 38 protestocu vurularak öldürüldü.

    Protesto liderlerinden Zay Phyo, Yangon'daki protestoları dağıtmak için en az 500 ordu personelinin konuşlandırıldığını belirterek, "Etrafta çok az polis vardı, genellikle protestolara askerler müdahale etti." dedi.

    "RASTGELE ATEŞ AÇILDI"

    Askerlerin silahsız protestocuları dağıtmak için gerilla taktiği kullandığını aktaran Phyo, "Kalabalıkların bulunduğu yerleri motosikletle çevreleyip insanlara rastgele ateş açtılar. Bu yüzden çok fazla can kaybımız var." şeklinde konuştu.

    Yaşanan can kayıplarının ardından dün, 1 Şubat darbesinden bu yana protestolardaki en kanlı gün oldu.

    Myanmar daki protestolarda en az 38 kişi öldürüldü #1

    SUU Çİİ BUGÜN MAHKEMEYE ÇIKACAK

    Öte yandan darbeden önce gözaltına alınan Myanmar Eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin bugün yine askeri mahkemede duruşmaya çıkması bekleniyor.

    Gözaltı süresi 2 defa uzatılan Suu Çii'ye askeri mahkeme, "ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme" ve "kamuyu endişeye sevk edecek açıklamalar yapma" suçlamaları yöneltilmişti.

    Myanmar daki protestolarda en az 38 kişi öldürüldü #2

    Myanmar daki protestolarda en az 38 kişi öldürüldü #3

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