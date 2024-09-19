Myanmar'ı vuran tayfunda can kaybı 268'e yükseldi Myanmar'da etkili olan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi.

İHA

Asya'yı bu yıl vuran en güçlü tayfun olan Yagi'nin beraberinde getirdiği sel ve toprak kaymalarında can kaybı artıyor.

268 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Devlet İdare Konseyinden yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 268'e yükseldiği, 88 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi.

Naypyidaw, Kayah, Kayin, Bago, Magway, Mandalay, Shan ve Ayeyarwady dahil olmak üzere birçok noktada yolların, köprülerin, evlerin, iş yerlerinin ve okulların hasar gördüğü aktarıldı.

Hükümetin hayatını kaybedenlerin yakınlarına maddi destek sağlayacağı, selden etkilenen bölgelerdeki hasarın düzeyine göre daha fazla yardım verileceğini ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)