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- Nablus’ta, İsrail güçlerinin müdahalesi ile 21 Filistinli yaralandı
Nablus’ta, İsrail güçlerinin müdahalesi ile 21 Filistinli yaralandı
- İHA
- 21.06.2021 - 13:55
- Güncelleme : 21.06.2021 - 14:00
Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Beta köyünde Filistinliler, İsrail’in yerleşim planlarına karşı bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi.
İsrail askerlerinin müdahalesi ile arbede yaşandı.
Yaşanan kargaşada Filistinliler lastikleri ve çöp konteynerlerini ateşe verdi.
Yollar lastikler ile kapatıldı.
PLASTİK MERMİ KULLANILDI
Göstericilere İsrail güçleri tarafında göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanıldı.
21 Filistinli yapılan müdahaleler sonucunda yaralandı.
Filistin Kızılay’ının Nablus kentindeki Acil Servis Müdürü Ahmed Cibril, 21 kişinin 12’sinin göz yaşartıcı gazdan dolayı yaralandığını ifade etti.
Nablus’ta, İsrail güçlerinin müdahalesi ile 21 Filistinli yaralandı VİDEO
SAĞLIK DURUMLARI KRİTİK
Bazı yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.
Cibril , yaralıların olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldığını ifade etti.