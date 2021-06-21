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Nablus’ta, İsrail güçlerinin müdahalesi ile 21 Filistinli yaralandı

Nablus’ta, İsrail güçlerinin müdahalesi ile 21 Filistinli yaralandı

İsrail yerleşim planını protesto eden Filistinlilere müdahale eden İsrail güçleri, 21 kişinin yaralanmasına neden oldu.