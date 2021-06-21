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    Nablus’ta, İsrail güçlerinin müdahalesi ile 21 Filistinli yaralandı

    İsrail yerleşim planını protesto eden Filistinlilere müdahale eden İsrail güçleri, 21 kişinin yaralanmasına neden oldu.
    • İHA
    • 21.06.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 21.06.2021 - 14:00
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    Nablus’ta, İsrail güçlerinin müdahalesi ile 21 Filistinli yaralandı

    Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Beta köyünde Filistinliler, İsrail’in yerleşim planlarına karşı bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi.

    İsrail askerlerinin müdahalesi ile arbede yaşandı.

    Yaşanan kargaşada Filistinliler lastikleri ve çöp konteynerlerini ateşe verdi.

    Yollar lastikler ile kapatıldı.

    PLASTİK MERMİ KULLANILDI

    Göstericilere İsrail güçleri tarafında göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanıldı.

    21 Filistinli yapılan müdahaleler sonucunda yaralandı.

    Filistin Kızılay’ının Nablus kentindeki Acil Servis Müdürü Ahmed Cibril, 21 kişinin 12’sinin göz yaşartıcı gazdan dolayı yaralandığını ifade etti.

    Nablus’ta, İsrail güçlerinin müdahalesi ile 21 Filistinli yaralandı VİDEO

    SAĞLIK DURUMLARI KRİTİK

    Bazı yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.

    Cibril , yaralıların olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

    Nablus’ta, İsrail güçlerinin müdahalesi ile 21 Filistinli yaralandı #1

    Nablus’ta, İsrail güçlerinin müdahalesi ile 21 Filistinli yaralandı #2

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