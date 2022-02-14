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    Naftali Bennett, Bahreyn'i ziyaret edecek

    Başbakan Bennett, ülke tarihinde bir ilk olarak Körfez ülkesine ziyarette bulunacak.
    • AA
    • 14.02.2022 - 17:39
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    Naftali Bennett, Bahreyn'i ziyaret edecek

    İsrail tarihinde bir ilk yaşanacak.

    İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in ülke tarihinde ilk kez Bahreyn'i ziyaret edecek.

    Tel Aviv'den ziyarete ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Bennett'in ziyaretiyle ilk kez bir İsrail Başbakanı'nın Bahreyn'e resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

    "TARİHİ ZİYARET"

    "Tarihi" şeklinde nitelenen ziyaretin, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife'nin daveti üzerine gerçekleştirileceği kaydedildi.

    İsrail Başbakanı, ziyaret kapsamında, Bahreynli mevkidaşı Al Halife ile temaslarda bulunacak.

    TEKNOLOJİ, İNOVASYON, EKONOMİ...

    İki liderin, ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüşeceği, teknoloji ve inovasyon başta olmak üzere diplomatik ve ekonomik konularda iş birliğinin geliştirilmesini ele alacakları aktarıldı.​​​​​​​

    Naftali Bennett, Bahreyn i ziyaret edecek #1


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