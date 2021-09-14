Naftali Bennett: Mısır ile derin bağların temellerini attık

Sisi ile görüşen Bennett, zirveye ilişkin izlenimlerini paylaştı. İsrail başbakanı, 'çok iyi bir görüşme' yaptıklarını aktardı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini masaya yatırdı.

Görüşmenin ardından Bennett, dün Kahire ile kurulan temasa ve ilişkilerin geleceğine dair değerlendirmede bulundu.

MISIR İLE "DERİN BAĞ" VURGUSU

Bennett, yaptığı açıklamada, Sisi ile “önemli ve çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiğini söyledi.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Bennett, "İleriye doğru giden derin bağların temellerini attık." dedi.

"ORTA DOĞU'NUN GÜVENLİĞİNE HİZMET EDİYOR"

Zirve, iki ülkenin liderleri arasında 10 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk temas olarak kayıtlara geçti.

Mısır'ın "bölgedeki önemli rolü" için Sisi'ye teşekkür eden Bennett, "İsrail ve Mısır arasındaki barış anlaşması, Orta Doğu'nun güvenliği ve istikrarında bir mihenk taşı olarak hizmet etmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Bennett, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü ViDEO

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK

Sisi'nin ofisinden yapılan açıklamada da "Cumhurbaşkanı, uluslararası toplumun Mısır'ın Filistin topraklarını yeniden inşa etme çabalarına desteğinin ve Filistin ve İsrail tarafları arasındaki sükuneti koruma ihtiyacının önemini ele aldı." denildi.

Açıklamada, Sisi'nin İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözüme destek verdiği, iki taraf arasındaki barış sürecinin yeniden canlandırılmasının önemini vurguladığı kaydedildi.