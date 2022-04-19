Naftali Bennett: Netanyahu, Hamas karşısında başarısız oldu

İki isim arasında Hamas nedeniyle tansiyon yükseldi. Netanyahu'nun yeni hükümet kurulması yönündeki çağrısına Bennett "Senin yanlışlarını düzeltiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

İsrail'de Başbakan Naftali Bennett ile ülkenin eski lideri Binyamin Netanyahu karşı karşıya geldi.

Bennett, Netanyahu'ya "Hamas karşısında başarısız oldun" suçlamasını yöneltti.

Netanyahu'dan 'güçlü sağ hükümet' çağrısı

Dün Gazze'den atılan roketin ardından açıklama yapan Netanyahu, "İsrail vatandaşları için barış ve güvenliği sağlayacak güçlü bir sağ hükümeti kurmalıyız." demişti.

Netanyahu'nun açıklamasına karşılık veren Bennett, ülkede 15 yıl Başbakanlık yapan Netanyahu'nun döneminde, İsrail'e "1300 roket atıldığını, 1500 saldırı düzenlendiğini, binlerce dönüm arazinin yakıldığını, 238 İsrailli'nin öldürüldüğünü ve 1700 kişinin yaranladığını" söyledi.

"Hamas karşısında başarısız oldun, yanlışlarını düzeltiyoruz"

İsrail-Filistin bölgesinde geçen yıl Ramazan ayındaki olaylara işaret eden Bennett, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Senin bıraktığın miras, Hamas'ın Kudüs'e roket atması, Akka ve Lut'ta linç olayları, İsrail alev altında. Hamas karşısında başarısız oldun. Senin yanlışlarını düzeltiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusundan saldırı

Dün akşam saatlerinde Demir Kubbe sisteminin Gazze'den ateşlenen bir roketi imha ettiğini açıklayan İsrail ordusu, gece Gazze Şeridi'ndeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğunu duyurmuştu.

AA'nın haberine göre; İsrail-Filistin coğrafyasında, Netanyahu'nun başbakanlık görevinde olduğu geçen yıl Ramazan'da yaşanan gerilimde, Yahudi ve Arap nüfusun yaşadığı bölgelerde toplumsal olaylar şiddet seviyesine varmış, linç olayları yaşanmıştı.

İsrail, geçen yıl Ramazan ayında Gazze'ye 11 gün süren askeri bir saldırı düzenlemişti.