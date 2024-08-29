Namibya, filler ve zebraları avlayarak etlerini dağıtacak Namibya hükümeti, aralarında filler, zebralar ve su aygırlarının da bulunduğu 700'den fazla yabani hayvanın avlanacağını açıkladı.

Haber Merkezi

Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı ilginç bir karara imza attı.

Yapılan açıklamada; 83 fil, 30 su aygırı, 60 bufalo, 50 impala, 100 mavi antilop ve 300 zebranın avlanacağı belirtildi.

Hayvanlar, sürdürülebilir popülasyon sayısına sahip milli parklardan ve topluluk alanlarından seçilecek ve profesyonel avcılar tarafından avlanacak.

Uygulanacak bu program ile güneybatı Afrika ülkesinde kuraklığın etkilerini hafifleyecek ve hayvan sayısı kontrol altına alınarak su kaynakları üzerindeki baskı azalacak.

150'DEN FAZLA HAYVAN KESİLDİ

Ayrıca, fillerin insanlar ile yaşadığı potansiyel çatışmaları azaltmak da hedefleniyor. Kuraklık dönemlerinde yiyecek ve su arayan filler, insanlarla daha fazla temas halinde olabiliyor.

Namibya, Mayıs ayında kuraklığın etkileri arttıkça acil durum ilan etmişti. Ülke nüfusunun yaklaşık yarısı olan 1,4 milyon kişinin, ciddi gıda güvencesizliği ile karşı karşıya kalması bekleniyor.

Bakanlık, daha önce 150'den fazla hayvanın kesildiğini ve 56 tonun üzerinde et elde edildiğini belirtti. Bu etler, özellikle kırsal alanlarda yaşayan ve açlıkla mücadele eden insanlara dağıtıldı.

KURAKLIK ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Namibya, El Nino'nun yol açtığı kuraklık nedeniyle, Güney Afrika'da ciddi şekilde etkilenen ülkelerden biri.

İklim krizinin etkileriyle birleşen bu doğal hava olayı, bölgedeki yağışların keskin bir şekilde azalmasına ve milyonlarca insanın açlıkla mücadele etmesine neden oldu.