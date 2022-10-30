Nancy Pelosi, kocasına yönelik saldırıya İncil'den ile ayet yanıt verdi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, kocası Paul Pelosi'ye yapılan saldırıya karşılık İncil'den bir ayet okuyarak cevap verdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, gece saatlerinde bir saldırganın San Francisco kentindeki evine girerek eşi Paul Pelosi'ye saldırması üzerine sessizliğini bozdu.

"Kocam Paul'e vahşice saldırıldı"

Pelosi kongre üyelerine yazdığı mektubunda, "Dün sabah, saldırgan bir adam ailemizin evine girdi, bana saldırmak istedi ve kocam Paul'e vahşice saldırdı. Çocuklarımız, torunlarımız ve ben, Paul'umuzun hayatına kasteden saldırı nedeniyle kalbimiz kırıldı ve travmatize olduk. Kolluk kuvvetlerinin ve acil servislerin hızlı müdahalesi ve aldığı hayat kurtarıcı tıbbi bakım için minnettarız." ifadelerini kullandı.

İncil'den ayet ile mesaj verdi

Kongre üyelerine teşekkür eden Pelosi, "İşaya İncilindeki şu sözler de bizi teselli ediyor: 'Korkmayın, çünkü ben sizinleyim. Yılmayın, çünkü ben sizin Tanrınızım. Seni güçlendireceğim ve sana yardım edeceğim. Seni doğru sağ elimle destekleyeceğim.'" mesajını verdi.

Cuma günü yerel saatle sabaha karşı 2.27'de Pelosi'nin evine giren ve 42 yaşında David Depape isimli saldırgan Paul Pelosi'nin kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.

Saldırganın "Nancy nerede?" diye bağırdığı ortaya çıktı

AA'nın haberine göre, Amerikan basınına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililer, 82 yaşındaki Paul Pelosi'ye saldıran kişinin, "Pelosi nerede?" diye bağırdığını ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz" dediğini aktarmıştı.

San Francisco'daki evinde saldırıya uğrayan Paul Pelosi hastaneye kaldırılmış, saldırgan da gözaltına alınmıştı. Olayın sebebine ilişkin soruşturma sürüyor.