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    Nancy Pelosi'den Çin'e Tayvan tepkisi: İnsanların önünde duramazsınız

    Amerikalı siyasetçi, Tayvan'ın bağımsızlığını desteklediklerini söyledi. Pelosi ayrıca, Çin'in Tayvan'a ziyaretlere engel olamayacağını belirtti.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 09:14
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 09:25
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    Nancy Pelosi'den Çin'e Tayvan tepkisi: İnsanların önünde duramazsınız

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Pekin'den yükselen sert tepkilere rağmen Tayvan'ı ziyaret etti.

    Ziyareti kınayan Çin, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan çevresinde askeri tatbikat düzenleme kararını açıkladı.

    "Çin, Tayvan'a gelen insanların önünde duramaz"

    Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüşen Pelosi, Tsai'nin "bağımsızlık mücadelesinden" övgüyle söz ederken, "Liderliğiniz için teşekkür ederiz. Dünyanın bunu tanımasını istiyoruz." dedi.

    Ayrıca Çin'den gelen eleştirilere yanıt veren Pelosi, "Çin, Tayvan'a gelen insanların önünde duramaz." ifadesini kullandı.

    "Büyük bir yaygara kopardılar"

    Temsilciler Meclisi Başkanı, ziyareti konusunda Pekin yönetiminin "büyük bir yaygara kopardığını" da dile getirdi.

    Tsai ise Çin'in askeri tatbikatlarının "gereksiz tepkiler" olduğunu, Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu korumaya bağlı olduklarını kaydetti.

    Nancy Pelosi den Çin e Tayvan tepkisi: İnsanların önünde duramazsınız #1

    Nancy Pelosi den Çin e Tayvan tepkisi: İnsanların önünde duramazsınız #2

    Nancy Pelosi den Çin e Tayvan tepkisi: İnsanların önünde duramazsınız #3

    Nancy Pelosi den Çin e Tayvan tepkisi: İnsanların önünde duramazsınız #4

    Nancy Pelosi den Çin e Tayvan tepkisi: İnsanların önünde duramazsınız #5


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