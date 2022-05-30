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    Nancy Pelosi’nin kocası, alkollü araç kullanmaktan tutuklandı

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kocası Paul Pelosi, Cumartesi gecesi uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı iddiasıyla tutuklandı.
    • 30.05.2022 - 07:31
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    Nancy Pelosi’nin kocası, alkollü araç kullanmaktan tutuklandı

    ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kocası Paul Pelosi, Cumartesi gecesi uyuşturucu madde etkisi altında araç kullandığı gerekçesiyle Kaliforniya’daki Napa County bölgesinde tutuklandı.

    Alkollü araç kullandığı için tutuklandı

    82 yaşındaki Paul Pelosi’nin alkollü araç kullanmak ve kanında 0.08’in üstünde tespit edilen alkol seviyesiyle araç kullanma suçlamalarıya cezaevine gönderildiği bildirildi.

    Nancy Pelosi’nin kocası, alkollü araç kullanmaktan tutuklandı #1

    Kefaletle serbest bırakıldı

    İHA'nın aktardığına göre; Cumartesi günü yerel saatle 23.44 civarında tutuklanan Pelosi’nin Pazar sabahı saat 04.13 ile 07.26 arasında cezaevinde kaldığı, daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi. Tutuklama kayıtlarına göre Pelosi’nin iki suçlama için kefalet ücretinin 5 bin dolar olarak belirlendiği belirtildi.

    Nancy Pelosi, olay hakkında konuşmadı

    ABD basınına göre, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bugün konuşmacı olarak katıldığı bir tören sırasında eşi Paul Pelosi’nin tutuklanmasına ilişkin konuşmaktan kaçındı. Ülkenin Güney Doğusundaki Brown Üniversitesinde konuşmacı olan Pelosi’nin sözcüsü Drew Hammill yaptığı açıklamada, "Konuşmacı, kendisi Doğu Sahili’ndeyken meydana gelen bu özel mesele hakkında yorum yapmayacak" dedi.


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