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    Nancy Pelosi'nin ziyaretinden sonra ABD'li heyet Tayvan'a gitti

    5 kişilik Amerikalı heyet, Ada'ya ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, üst düzey yetkililerle çeşitli konuları ele alacak.
    • 14.08.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 14.08.2022 - 16:36
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    Nancy Pelosi'nin ziyaretinden sonra ABD'li heyet Tayvan'a gitti

    ABD Temsilciler Meclisi Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti, Çin ile gerilime yol açtı.

    Tayvan etrafında Çin ordusu çeşitli askeri araçlarla tatbikatlar başlatırken, dünya tüm dikkatini Asya'ya çevirdi.

    Pelosi'nin ziyaretinden 12 gün sonra yeni bir ABD Kongre heyeti Ada'ya gitti.

    5 kişilik Amerikalı heyet Tayvan'da

    ABD'nin Tayvan'daki defakto büyükelçiliği niteliğindeki Amerikan Enstitüsü'ne göre, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey'nin öncülüğündeki 5 kişilik heyet, Asya turu kapsamında Ada'yı ziyaret etti.

    Tayvanlı yetkililerle gündeme gelecek konular

    Açıklamada, "heyetin, üst düzey yetkililerle, ABD-Tayvan ilişkileri, bölgesel güvenlik, ticaret, yatırım ve diğer konularda görüşmeler yapacağı" kaydedildi.

    Markey'e, ziyarette Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Aumua Amata Coleman ile Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri John Garamendi, Alan Lowenthal ve Don Beyer eşlik ediyor.

    Nancy Pelosi nin ziyaretinden sonra ABD li heyet Tayvan a gitti #1

    Çin'in tansiyonu yükselten tatbikatları

    Pelosi ve beraberindeki 5 kişilik Kongre heyetinin 2 ve 3 Ağustos'ta yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmişti. Çin, ziyaretin ardından Ada çevresindeki askeri tatbikatlara başlamıştı.

    6 bölgede yürütülen tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında, Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

    AA'nın haberine göre, ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

    Nancy Pelosi nin ziyaretinden sonra ABD li heyet Tayvan a gitti #2

    Pelosi'nin ziyareti

    Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

    Pekin, "tek Çin ilkesini" benimseyerek, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

    Nancy Pelosi nin ziyaretinden sonra ABD li heyet Tayvan a gitti #3


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