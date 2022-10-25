Narayana Murthy, damadı Rishi Sunak'ı tebrik etti

Emekli iş insanı, Sunak hakkında, "Birleşik Krallık halkı için elinden gelenin en iyisini yapacağından eminiz" dedi.

Hint milyarder iş insanı Narayana Murthy'nin kızı ile evli olan Rishi Sunak, İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.

76 yaşındaki milyarder, görevi dolayısıyla Sunak'ı tebrik etti.

Emekli girişimci, damadının İngiltere Başbakanı olarak atanmasını kutlamak üzere medyaya yönelik sessizliğini bozdu.

Murthy: Gurur duyuyoruz

Asya Haber Ajansı'na konuşan ve kısa bir açıklama yapan Murthy, "Gurur duyuyoruz. Birleşik Krallık halkı için elinden gelenin en iyisini yapacağından eminiz." dedi.

Sunak, Stanford'da eğitim gördüğü sırada tanıştığı Akshata Murthy ile dünyaevine girmişti.

Dudak uçuklatan servet

Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre, Akshata Murthy ve Rishi Sunak'ın toplam serveti, 730 milyon sterlin tutarında bulunuyor. Sunak, İngiltere'nin en zengin 222'nci kişisi unvanına sahip.

Akshata'nın net varlığının ise 500 milyon sterlin olduğu konuşuluyor. Çiftin, Kensington'da 7 milyon sterlinlik bir ev de dahil olmak üzere en az dört mülk sahibi olduğu söylentiler arasında.