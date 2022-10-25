Petrol
90.86
-0.38%
Euro
18.3788
0.26%
Dolar
18.6025
0.11%
Altın
982.72
-0.37%
Borsa
3964
-0.34%
Bitcoin
363.804
-0.40%
BTXN Coin
10.64
3.70%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    Narayana Murthy, damadı Rishi Sunak'ı tebrik etti

    Emekli iş insanı, Sunak hakkında, "Birleşik Krallık halkı için elinden gelenin en iyisini yapacağından eminiz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 14:20
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 14:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Narayana Murthy, damadı Rishi Sunak'ı tebrik etti

    Hint milyarder iş insanı Narayana Murthy'nin kızı ile evli olan Rishi Sunak, İngiltere'nin yeni Başbakanı oldu.

    76 yaşındaki milyarder, görevi dolayısıyla Sunak'ı tebrik etti.

    Emekli girişimci, damadının İngiltere Başbakanı olarak atanmasını kutlamak üzere medyaya yönelik sessizliğini bozdu.

    Murthy: Gurur duyuyoruz

    Asya Haber Ajansı'na konuşan ve kısa bir açıklama yapan Murthy, "Gurur duyuyoruz. Birleşik Krallık halkı için elinden gelenin en iyisini yapacağından eminiz." dedi.

    Sunak, Stanford'da eğitim gördüğü sırada tanıştığı Akshata Murthy ile dünyaevine girmişti.

    Narayana Murthy, damadı Rishi Sunak ı tebrik etti #1

    Dudak uçuklatan servet

    Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre, Akshata Murthy ve Rishi Sunak'ın toplam serveti, 730 milyon sterlin tutarında bulunuyor. Sunak, İngiltere'nin en zengin 222'nci kişisi unvanına sahip.

    Akshata'nın net varlığının ise 500 milyon sterlin olduğu konuşuluyor. Çiftin, Kensington'da 7 milyon sterlinlik bir ev de dahil olmak üzere en az dört mülk sahibi olduğu söylentiler arasında.


    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    Advertorial

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Gümüşhane'de gelenlerin hiçbir şey alamadığı dükkan: Bulamadım Çarşısı
    Yaşam

    Gümüşhane'de gelenlerin hiçbir şey alamadığı dükkan: Bulamadım Çarşısı

    Ünal Aysal: Galatasaray'ın rahatsızlığı son derece normal
    Futbol

    Ünal Aysal: Galatasaray'ın rahatsızlığı son derece normal

    Görüş Bildir