Narendra Modi'den koronayla mücadelede yoga önerisi

Koronavirüse karşı bağışıklık kalkanı oluşturulması gerektiğini belirten Hindistan Başbakanı, bu konuda yoga için "güvenilir dost" nitelendirmesi yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 381 bin 539 vaka ve 12 bin 606 ölümün yaşandığı Hindistan'da Başbakan Narendra Modi, ilginç bir tavsiyeyle gündeme geldi.

Başbakan Modi, koronavirüs vakalarında artış yaşanırken, salgınla mücadelede "yoga" önerisinde bulundu.

KORONAYA KARŞI YOGAYI TAVSİYE ETTİ

Ülke basınındaki habere göre; Modi, Dünya Yoga Günü dolayısıyla YouTube'dan yayınladığı mesajında, yoganın koronavirüse karşı "koruyucu bağışıklık kalkanı" oluşturmanın bir yolu olduğunu belirtti.

"YOGA, KORUYUCU KALKAN GÖREVİ GÖRÜYOR"

Modi, şu ana kadar koronavirüs aşısının geliştirilemediğine dikkati çekerek, "Bu yüzden, sadece güçlü bir bağışıklık sistemi bizim için koruyucu kalkan olabilir. Yoga da bu koruyucu kalkanın inşa edilmesinde güvenilir dostumuzdur." ifadesini kullandı.

Yoganın salgın nedeniyle oluşan aşırı strese de iyi geldiği görüşünü paylaşan Modi, bunun aynı zamanda zihinsel, fiziksel ve psikolojik zorluklara cevap verme potansiyeline de sahip oluğunu belirtti.

YOGAYI TEŞVİK İÇİN BAKANLIK KURDU

Modi, 2014'te iktidara geldiğinde yoga, ayurveda ve diğer geleneksel Hint meditasyon yöntemlerini teşvik etmek için bakanlık kurmuştu. Ayrıca Modi'nin de girişimleriyle 2014'te Birleşmiş Milletler (BM) 21 Haziran'ı Uluslararası Yoga Günü olarak ilan etmişti.