NASA’YA bağlı astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) güneş panellerinin bakımı ve yükseltme işlemleri için uzay yürüyüşüne çıktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) 20 yıllık güneş panelleri ömrünü tamamlayınca NASA astronotları göreve koştu.

Astronotlar, güneş paneli yükseltmeleri için gerekli modifikasyon kitlerini monte etmek için uzay yürüyüşüne çıktılar.

235'İNCİ UZAY YÜRÜYÜŞÜ

NASA astronotları Kate Rubins ve Victor Glover, ABD saati ile 06.00’da ISS’den çıkarak, istasyon tarihindeki 235’inci uzay yürüyüşüne başladı.

5 Mart’ta ise Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Soichi Noguchi ve Rubins, 236’ıncı uzay yürüyüşü için istasyon ayrılması ve güneş paneli yükseltmeleri için gerekli modifikasyon kitlerini monte etmesi planlanıyor.

NASA astronotları uzay yürüyüşünde VİDEO

İSTASYONUN GÜCÜ ARTTIRILACAK

Bu uzay yürüyüşü Glover’ın ve Rubins’in kariyerindeki 3’üncü, 5 Mart’taki uzay yürüyüşü ise Rubins ve Nguchi’nin kariyerlerindeki 4’üncü uzay yürüyüşü olacak.

ISS’ye bu yıl mevcut güneş panellerine ek olarak yeni güneş panellerinin konuşlandırılması ile istasyonun gücü 160 kilovattan 215 kilovata çıkarılacak.