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    NASA Başkanı: Çin, ayı kendi toprağı ilan edebilir

    NASA Başkanı Bill Nelson, kendine ait bir uzay istasyonu inşa etme çalışması içinde olan Çin’in, yakın gelecekte Ay’ı kendi toprağı ilan edebileceğini söyledi.
    • 03.01.2023 - 13:09
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 13:22
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    NASA Başkanı: Çin, ayı kendi toprağı ilan edebilir

    ABD Uzay ve Havacılık Dairesi’nin (NASA) Başkanı Bill Nelson, kendine ait bir uzay istasyonu inşa etme hazırlığında olan Çin’e yönelik açıklamalarda bulundu.

    Çin’in, Ay’ı kendi bölgesi olarak talep edebileceğini ve ABD astronotlarının Ay’a inmesini yasaklayabileceğini söyledi.

    "Ay’ı kendi toprağı ilan edebilir"

    İHA'nın haberine göre Bill Nelson, "Ben ve NASA’daki diğer uzmanlar, Çin Ay’a ulaştığında, burada ne yapmayı planladığı konusunda ABD adına giderek daha fazla endişeleniyoruz. Çünkü, kendine ait bir uzay istasyonu inşa etmeye çalışan Çin, yakın bir gelecekte Ay’ı kendi toprağı ilan edebilir." ifadelerini kullandı.

    "Bu ülke, Ay yüzeyinde kaynaklar açısından zengin yerleri tutmaya çalışıyor." diyen Nelson, "Şurası bir gerçek ki süper güçler, uzayı parselleme yarışı içinde. Bu nedenle Çin’in bilimsel araştırma kisvesi altında Ay’da bir yere ulaşmamasına dikkat etsek iyi olur. Çin dediğim gibi yakın bir gelecekte diğer ülkelere ‘Uzak durun buradan, çünkü burada biz varız, Ay bizim hâkimiyetimiz altında’ diyebilir." dedi.

    NASA Başkanı: Çin, ayı kendi toprağı ilan edebilir #1


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