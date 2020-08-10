NASA, Beyrut'taki patlamanın haritasını yayınladı

Beyrut Limanı'nda yaşanan patlamanın şiddeti, NASA'nın paylaştığı haritada gözler önüne serildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın etkisi geniş bir alana yayıldı.

Kilometrelerce ötede bulunan binalar ağır hasar aldı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bölgedeki yıkımın şiddetini gösteren bir harita yayınladı.

PATLAMANIN ŞİDDETİ NASA'NIN HARİTASINDA

Haritayı oluşturmak için Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Copernicus Sentinel uydularından alınan veriler kullanıldı.

Veriler, NASA'nın Caltech'teki Jet İtki Laboratuvarı'nda (JPL) analiz edildi. Singapur Dünya Gözlemevi de projeye katıldı.

EN ÇOK ETKİLENEN YERLER KIRMIZI ALANLAR

NASA'dan yapılan açıklamada, "Bunun gibi haritalar, insanların yardıma ihtiyaç duyabilecekleri ağır hasar görmüş alanların belirlenmesine yardımcı olabilir." dedi.

Haritada, patlamadan en çok etkilenen alanlar kırmızı renk ile gösterilirken, sarı renkli kısımlar ise daha az hasarlı alanları temsil ediyor.

PATLAMANIN BİLANÇOSU

4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama, en az 160 kişinin ölümüne ve yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına neden oldu. Yüzlerce bina da yıkıldı veya hasar aldı.

Amonyum nitrat nedeniyle büyük yıkıma yol açan patlamada, söz konusu maddenin 6 yıldır limandaki bir depoda tutulduğu belirtildi.

Beyrut'ta patlama sonrası yıkım drone ile görüntülendi ViDEO