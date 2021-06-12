NASA, karantinaların hava kirliliğini ne kadar azalttığını açıkladı

NASA, karantinaların hava kirliliğini ne kadar azalttığını açıkladı

NASA, koronavirüs pandemisi süresince ilan edilen karantinaların hava kirliliğinde düşüşe neden olduğunu açıkladı.

Amerikan Uzay ve Havacılık İdaresi (NASA), geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle dünya çapında uygulanan karantina uygulamalarının küresel nitrojen oksit seviyelerinde yüzde 15’lik bir düşüş sağladığını buldu.

HAVA KİRLİLİĞİ KÜRESEL OLARAK YÜZDE 15 AZALDI

NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) tarafından yayımlanan yeni bir çalışmada, atmosferde yer alan zararlı nitrojen oksit emisyonlarının Haziran 2020'ye kadar küresel olarak yüzde 15 azaldığı bildirildi.

Çin'deki bazı şehirler, Şubat 2020'deki kilitlenmelerinin ardından birkaç hafta içinde yüzde 50'lik bir düşüş görürken, bazı ABD eyaletleri yüzde 25'lik bir düşüş yaşadı.

NASA VE ESA'DAN GELEN VERİLER KULLANILDI

Kip, verileri 2019 ile karşılaştırarak kilitleme çabalarının ozon gazları üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığını belirlemek için NASA ve Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) yörünge cihazlarından gelen uydu verilerini kullandı.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ NİSAN AYINDA

Bilim insanları, küresel emisyonların Şubat ayında yüzde 12, Mart ayında yüzde 14, Nisan ayında yüzde 15 ve Haziran ayında yüzde 13'lük bir azalma kaydettiğini bildirdi.

EN BÜYÜK AZALMA ÇİN'DE

Science Advances adlı dergide yayımlanan çalışmanın yazarları, Şubat ayında, Çin'den gelen emisyonlardaki yüzde 36’lık azalmanın, küresel nitrojen oksit seviyelerinin düşmesine en büyük katkıyı sağladığını ifade ederek,“Toplam antropojenik emisyonlar Nisan ve Mayıs aylarında Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu ve Batı Asya'da yüzde 18 ile yüzde 25 arasında düştü. Afrika ve Güney Amerika'da, bölgeler içinde önemli mekansal farklılıklarla birlikte, Nisan ve Mayıs aylarında emisyonlarda yüzde 5 ile yüzde 10 net azalma görüldü” dedi.

Diğer taraftan, İtalya'da geçen yıl erken uygulanan karantina, Şubat sonundan Mayıs başına kadar yüzde 25'e varan büyük emisyon düşüşlerine yol açtı.

Fransa ve İspanya gibi diğer Avrupa ülkeleri de Mart ayından Mayıs ayına kadar büyük emisyon düşüşleri yaşadı.