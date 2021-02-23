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    NASA, Perseverance’ın Mars'a iniş görüntülerini yayınladı

    Geçen hafta Mars'a inen uzay aracı Perseverance’ın iniş görüntüleri NASA tarafından paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 02:01
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 02:32
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    NASA, Perseverance’ın Mars'a iniş görüntülerini yayınladı

    Nasa’nın yaklaşık 7 ay önce Mars’a gönderdiği uzay aracı Perseverance’ın başarılı inişi tüm dünyada milyonlarca insan tarafından izlenmişti.

    Perseverance, bugüne dek başka bir gezegene gönderilen en gelişmiş araç. Yedisi iniş sürecini kaydetmek üzere birçok kamerayla donatıldı.

    YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

    NASA, geçen hafta Mars'a ulaşan uzay aracı Perseverance'ın iniş görüntülerini yayınladı.

    3 dakika 25 saniyelik videoda, Perseverance'ın üzerindeki paraşütün açılması ve sonunda da Kızıl Gezegen'e inmesi görülüyor.

    NASA, Perseverance’ın Mars'a iniş görüntülerini yayınladı VİDEO

    NASA, Perseverance’ın Mars a iniş görüntülerini yayınladı #1

    ''HAYRET VERİCİ VİDEOLAR''

    NASA Jet İtki Laboratuvarı Direktörü Michael Watkins, "Bunlar gerçekten hayret verici videolar. Mars'a iniş gibi bir hadiseyi ilk kez görüntüledik" ifadesini kullandı.

    30 Temmuz'da ABD'den fırlatılan araç, milyarlarca yıl önce Dünya'ya benzediği düşünülen Kızıl Gezegen'in geçmişini araştıracak. Perseverance’ın görevi, Mars’ta eğer varsa, geçmişte yaşamış mikroskobik canlıların izini sürmek.

    NASA, Perseverance’ın Mars a iniş görüntülerini yayınladı #2

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