NASA: Temmuz ayında küresel sıcaklık rekoru kırıldı ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) New York'ta bulunan Goddard Uzay Araştırmaları Enstitüsü (GISS) bilim insanları, 2023 Temmuz ayında küresel sıcaklık rekorunun kırıldığını açıkladı.

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NASA, temmuz ayında dünyanın en yüksek sıcaklık değerine ulaştığını bildirdi.

NASA'dan yapılan açıklamada, Temmuz 2023'ün, NASA kayıtlarındaki tüm temmuz aylarından 0,24 derece ve 1951-1980'deki temmuz ayı sıcaklık ortalamasından 1,18 derece daha yüksek olduğu belirtildi.

"Temmuz ayı rekor kırdı"

NASA tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

NASA verileri, dünya çapında milyarlarca insanın tam anlamıyla hissettiği şeyi doğruluyor, Temmuz 2023'teki sıcaklıklar, temmuz ayını rekor düzeydeki en sıcak ay yaptı.

1880'den beri en sıcak ay olarak kayıtlara geçti

Açıklamada görüşlerine yer verilen GISS Direktörü Gavin Schmidt de "Bu temmuz, sadece önceki temmuzlardan daha sıcak değildi, aynı zamanda 1880'e kadar uzanan kayıtlarımızdaki en sıcak aydı." bilgisini verdi.