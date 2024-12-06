NASA'nın 'Artemis Programı' ileri bir tarihe ertelendi

DHA

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Başkanı Bill Nelson, düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Nelson, Artemis Programı kapsamında yapılacak, 1972'den bu yana ilk mürettebatlı Ay misyonu olan Artemis II'nin Eylül 2025'te gerçekleşmesi planlanan tarihinin Nisan 2026 sonrasına, 2026'da Ay'a inişi planlanan Artemis III misyonunun ise 2027'ye ertelendiğini duyurdu.

"ZAMANA İHTİYAÇ VAR"

Nelson, gecikmelerin, 2022'deki Artemis I test uçuşu sırasında mürettebatsız fırlatılan Orion kapsülünün Dünya'ya dönüşünde ısı kalkanında oluşan sorunlarla ilgili olduğunu belirterek, “Orion kapsülünün astronotlarımızı güvenli bir şekilde uzayın derinliklerine götürmeye ve Dünya'ya geri getirmeye hazır olduğundan emin olmak için bizim, endüstrimizin ve uluslararası ortaklarımızın bu zamana ihtiyacı var” dedi.

KAPSAMLI TESTLER YAPILIYOR

NASA'nın, astronotların Ay'a dönüş hedefini gerçekleştirirken karşılaşabilecekleri riskleri anlamak için kapsamlı testler yaptığını aktaran Bill Nelson, bu testlerin ısı kalkanı sorunlarının temel nedenini belirleyeceğini kaydetti.