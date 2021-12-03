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    NASA'nın astronotları uzayda yürüdü

    Uzaydaki çalışmalarıyla sıkça gündem olan NASA astronotları bu kez yürüyüşe çıkarak renkli görüntüler oluşturdu.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 01:10
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 01:28
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    NASA'nın astronotları uzayda yürüdü

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) astronotları sosyal medyada ilgi odağı oldu.

    ASTRONOTLAR UZAYDA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

    NASA'ya bağlı astronotlar Thomas Marshburn ve Kayla Barron uzay yürüyüşüne çıktı.

    NASA nın astronotları uzayda yürüdü #1

    YÜRÜYÜŞ 6 SAAT 32 DAKİKA SÜRDÜ

    Astronotlar, uzay yürüyüşü sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışındaki arızalı olan iletişim antenini yenisiyle değiştirirken, yürüyüş 6 saat 32 dakika sürdü.

    UZAYDA 13. YÜRÜYÜŞ OLDU

    Söz konusu uzay yürüyüşü, Marshburn’in 5’inci, Barron’un ise ilk uzay yürüyüşü olurken, bu yıl Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki 13. uzay yürüyüşü olarak kayıtlara geçti.

    NASA'nın astronotları uzayda yürüdü VİDEO

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