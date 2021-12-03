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NASA'nın astronotları uzayda yürüdü
Uzaydaki çalışmalarıyla sıkça gündem olan NASA astronotları bu kez yürüyüşe çıkarak renkli görüntüler oluşturdu.
- İHA
- 03.12.2021 - 01:10
- Güncelleme : 03.12.2021 - 01:28
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) astronotları sosyal medyada ilgi odağı oldu.
ASTRONOTLAR UZAYDA YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ
NASA'ya bağlı astronotlar Thomas Marshburn ve Kayla Barron uzay yürüyüşüne çıktı.
YÜRÜYÜŞ 6 SAAT 32 DAKİKA SÜRDÜ
Astronotlar, uzay yürüyüşü sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışındaki arızalı olan iletişim antenini yenisiyle değiştirirken, yürüyüş 6 saat 32 dakika sürdü.
UZAYDA 13. YÜRÜYÜŞ OLDU
Söz konusu uzay yürüyüşü, Marshburn’in 5’inci, Barron’un ise ilk uzay yürüyüşü olurken, bu yıl Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki 13. uzay yürüyüşü olarak kayıtlara geçti.