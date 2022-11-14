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    Natasa Pirc Musar, Slovenya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu

    Slovenya'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turunda oyların 86,7'sinin sayılması ile Natasa Pirc Musar, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.
    • 14.11.2022 - 00:01
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    Natasa Pirc Musar, Slovenya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu

    Slovenya'da 23 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde 7 adaydan hiçbirinin yüzde 50 oy oranına ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

    Ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı

    Seçimin ikinci turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından oyların 86,7'si sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 53,83'ünü alan Slovenya Korsan Partisi ve Avrupa Yeşiller Partisi tarafından desteklenen Natasa Pirc Musar kazandı. Musar, ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

    Natasa Pirc Musar, Slovenya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu #1

    Çeşitli kampanyalarda bulundu

    İHA'nın haberine göre Musar’ın rakibi Slovenya Demokrat Partisi (SDS) tarafından desteklenen bağımsız aday ve eski Dışişleri Bakanı Anze Logar ise, sayılan oyların yüzde 46,17’sini aldı. Seçime katılım oranı yüzde 49,9 seviyesinde kaldı.

    Avukat olan 54 yaşındaki Musar, insan hakları, seçim öncesi hukukun üstünlüğü ve sosyal refah konularında kampanya yürütmüştü.

    Natasa Pirc Musar, Slovenya’nın ilk kadın cumhurbaşkanı oldu #2


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