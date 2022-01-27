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    NATO, ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarını Estonya'ya konuşlandırdı

    NATO'nun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri harekatına karşı tedbir amacıyla ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının Estonya'ya konuşlandırdığı açıklandı.
    • AA
    • 27.01.2022 - 01:59
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    NATO, ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarını Estonya'ya konuşlandırdı

    NATO Hava Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının Amari Hava Üssü'ne iniş yaptığı belirtildi.

    6 SAVAŞ UÇAĞI DAHA KONUŞLANACAK

    Danimarka ve Estonya'ya ait F-16 tipi savaş uçaklarının ise bölgedeki güçlere takviye olarak yarın Litvanya'ya ait Siauliai Hava Üssü'ne konuşlanacağı aktarılan açıklamada, "Hava devriyesi birlikte daha güçlü." ifadeleri kullanıldı.

    Uluslararası basında, söz konusu savaş uçaklarının sayısının 6 olduğu ifade edildi.

    NATO, ABD ye ait F-15 savaş uçaklarını Estonya ya konuşlandırdı #1


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