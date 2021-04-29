ABD ve NATO, Afganistan’dan çekilmeye başladı

NATO ve ABD'li yetkililer, personel ve ekipmanların Afganistan'dan çıkarılma sürecinin başlatıldığını açıkladı.

ABD ve NATO güçleri de Afganistan’dan çekilmeye başladı.

Konuya ilişkin bir Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, "Çekilme başladı. Tabii bu daha çekilmenin ilk aşaması, henüz çok sayıda personel ve ekipman çekilmiş değil ama başladı." dedi.

100 PERSONEL VE EKİPMAN ÇEKİLDİ

Net rakam vermekten kaçınan yetkili, asker ve sivil olmak üzere 100 civarında personel ve bazı ekipmanların çekildiğini söyledi.

Yetkili, çekilen kişiler arasında askerlerin yanı sıra sivil Pentagon ve Dışişleri çalışanları ile sözleşmeli personelin de olduğunu kaydederek, "Dolayısıyla ilk başlarda daha çok sivil personelin çıktığını görüyor olacaksınız." dedi.

"BİRKAÇ AYDA TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ"

NATO'dan yapılan açıklamada ise, "NATO Müttefikleri Kararlı Destek Misyonu güçlerinin 1 Mayıs'a kadar geri çekilmesine başlama kararı aldı ve bu geri çekilme başladı. Bu düzenli, koordineli ve kasıtlı bir süreç olacak" ifadelerine yer verildi.

İsmi açıklanmayan NATO yetkilisi, ittifak birliklerinin güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu ifade ederek, bu doğrultuda gerekli tüm önlemlerin alındığının altını çizdi.

Yetkili, zaman çizelgesi hakkında daha fazla bilgi vermezken, "Geri çekilme sırasındaki herhangi bir Taliban saldırısı güçlü bir yanıtla karşılanacak. Geri çekilmemizin birkaç ay içinde tamamlanmasını planlıyoruz" dedi.



ABD, güvenliği sağlaması için Afganistan’a ek birlik konuşlandıracak

Beyaz Saray Baş Basın Sekreteri Yardımcısı Karine Jean-Pierre ise gazetecilere verdiği demeçte, ABD güçlerinin Afganistan’dan çekilmesi sırasında birliklerin güvenliğini sağlamak amacı ile koruyucu birliklerin Afganistan’a konuşlanacağını ifade etti.

"ACELEYE GETİRİLMEYECEK"

Jean-Pierre, “Savunma Bakanı, ABD kuvvetlerinin Afganistan'dan güvenli ve kasıtlı olarak geri çekilmesini desteklemek amacıyla, ABD Merkez Komutanlığının geçici olarak ek askeri varlıkların konuşlandırılması talebini onayladı" dedi.

Jean-Pierre, "Başkanın niyeti açık, ABD ordusunun Afganistan'dan ayrılması aceleye getirilmeyecek. Bu kasıtlı olacak ve kuvvetlerimizin korunması güvenli ve sorumlu bir şekilde yürütülecek. Bize saldırırsanız, kendimizi ve ortaklarımızı elimizdeki tüm araçlarla savunacağız" ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA 2020'DE YAPILDI ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Taliban ile anlaşmaya varmış ve 1 Mayıs 2021'de Afganistan'dan tamamen çekilme taahhüdünde bulunmuştu. Ancak Başkan Joe Biden yönetimi 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmiş olacaklarını açıklamıştı.

ABD’nin Afganistan'da 2 bin 500 civarında askeri ve 18 bine yakın sözleşmeli personeli bulunuyor.

NATO'nun ise Afganistan’da 7 bin 500 civarında askeri bulunuyor.



