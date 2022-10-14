NATO Avrupa’da nükleer caydırıcılık tatbikatı yapacak

Avrupa’nın kuzeybatısında, çok sayıda savaş uçağının katılımıyla nükleer caydırıcılık tatbikatı düzenlenecek.

NATO, Avrupa’da yeni bir tatbikata hazırlanıyor…

Yapılan son açıklamaya göre; 14 müttefik ülkenin hava kuvvetleri, her yıl düzenli olarak icra edilen “Steadfast Noon” adlı tatbikat gerçekleştirecek.

Tatbikat kapsamında, NETO’nun nükleer caydırıcılık kabiliyetleri sınanacak. Rutin tatbikatta gerçek silahlar kullanılmayacak.

Çeşitli tiplerde 60 savaş uçağı kullanılacak

AA’nın haberine göre; 17-30 Ekim’de ev sahibi Belçika ile Kuzey Denizi ve İngiltere hava sahasında yapılacak. Tatbikatta çeşitli tiplerde 60 savaş uçağı kullanılacak.

Bunlar arasında dördüncü ve beşinci nesil savaş jetleriyle gözetleme uçakları ve tanker uçaklar bulunacak.

B-52 uzun menzilli bombardıman uçakları kullanılacak

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da tatbikatta ABD’ye ait uzun menzilli bombardıman uçakları B-52’ler de kullanılacak. B-52’ler ABD’nin Kuzey Dakota eyaletinde bulunan Minot Hava Üssü'nden kalkacak.

“Steadfast Noon” tatbikatı her yıl farklı bir NATO ülkesinin ev sahipliğinde düzenleniyor. NATO Sözcüsü Oana Lungescu, tatbikatla ittifakın nükleer caydırıcılığının etkin ve güvenli olmasının sağlanacağını bildirdi.