NATO: Dağlık Karabağ'da çatışmanın tarafı değiliz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan ile görüşmesinde NATO'nun Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı olmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Brüksel'deki NATO karargahında görüşmelerinden sonra basına açıklama yaptı.

Stoltenberg, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştüklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanına NATO'nun bu çatışmanın parçası olmadığını hatırlattım. Azerbaycan da Ermenistan da 25 yıldan fazla süredir NATO'nun değerli ortaklarıdır." dedi.

"HERKES KALICI BİR SİYASİ ÇÖZÜM İÇİN ÇALIŞMALI"

NATO'nun ateşkesin ihlal edilmesi nedeniyle endişeli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, anlaşmazlıkların bitmesi, acıların dinmesi ve barışçıl bir çözümün bulunmasının önemine vurgu yaptı.

Stoltenberg, taraflara itidal ve ateşkese uyulması çağrısında bulunarak gerginliğin bir an önce düşürülmesini istediklerini aktardı. Stoltenberg, "Sivillerin hedef alınması kabul edilemez ve derhal durmalı. Herkes kalıcı bir siyasi çözüm için çalışmalı. Ermenistan ve Azerbaycan müzakerelere devam etmeli." diye konuştu.

SARKİSYAN'IN DERDİ TÜRKİYE

Stoltenberg ayrıca Ermenistan'a Afganistan'da olduğu gibi NATO'nun misyonlarına ve operasyonlarına yaptığı katkıdan dolayı teşekkür etti. Sarkisyan ise "sivillerin hedef alınmasını kabul edilemez bulduğunu" söyledi.

Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklediğini söyleyen Sarkisyan, Türkiye'nin desteğini kesmesi halinde sorunun çözüleceğini ileri sürdü.