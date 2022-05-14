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    NATO Dışişleri Bakanları Berlin'de Rus tehdidini konuşacak

    NATO üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Rus tehdidine karşı Berlin'de bir araya gelecek. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya girme başvurusu değerlendirilecek.
    • 14.05.2022 - 13:37
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    NATO Dışişleri Bakanları Berlin'de Rus tehdidini konuşacak

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar, tüm Avrupa'yı ve dünyayı tedirgin etmeye devam ediyor.

    Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasına karşın bölge ülkeleri NATO ile daha fazla yakınlaşmanın yolunu arıyor.

    Bu bağlamda dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden Finlandiya ve İsveç hükümetleri NATO üyeliği için başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı.

    Berlin'de toplanacaklar

    NATO üyesi ülkelerinin Dışişleri Bakanları, gelişmeleri görüşmek üzere bugün Almanya'nın başkenti Berlin'e gelecek.

    Almanya Federal Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısına NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana başkanlık edecek. Toplantıda güncel konular, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya üyeliği ele alınacak.

    Erdoğan: "Olumlu bakmıyoruz"

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyeliğine "olumlu bakmıyoruz" açıklamasının ardından gözler Türkiye'nin tutumuna çevrilirken, oturumlara Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

    İHA'nın haberine göre, bugün yerel saatle 18.00 sıralarında Almanya Dışişleri Bakanlığına gelmesi beklenen Bakanlar, saat 20.00'de İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanlarının da katılımıyla gayriresmi çalışma yemeğinde buluşacak.

    NATO Dışişleri Bakanları Berlin de Rus tehdidini konuşacak #1

    NATO Dışişleri Bakanları Berlin de Rus tehdidini konuşacak #2


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