NATO Dışişleri Bakanlarından Ukrayna'ya destek mesajları

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde bakanlar, Ukrayna'ya destek mesajları verirken Rusya'ya yönelik yaptırımlar için de birlik çağrısı yaptı.

Brüksel'de dün başlayan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı bugün son gününde...

Son görüşmeleri öncesinde katılımcı ülkelerin bakanları, basın mensupların açıklamalarda bulundu.

Bakanlar açıklamalarında Ukrayna'ya destek mesajları verdi.

NATO üyesi ülkelerin yanı sıra üye olmayan ülkelerden de bakanların katıldığı görüşmenin öncesinde Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Batı ülkelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve destekçisi Rus oligarklarına yaptırım uygulamada birlik halinde olduğunu vurguladı.

Joly, "Ukrayna'ya ölümcül silah ve diğer türlü destek verme konusunda ittifak içindeyiz." dedi.

"Dünya daha tehlikeli bir yere dönüştü"

Bu görüşmenin aynı zamanda NATO müttefiklerinin karşılıklı desteğini artırmayı amaçladığını kaydeden Joly, " Dünya 24 Şubat'tan bu yana daha tehlikeli bir yere dönüştü. Bu yüzden NATO'nun ortaklarımıza yönelik desteğini temin etmeliyiz." diye konuştu.

Joly, gazetecilerin Gürcistan'ın NATO'ya katılımına ilişkin sorusuna "Gürcistan için NATO her zaman açık kapı politikası uygulamıştır. Şu an Gürcistan'ın da baskı altında olduğunu görüyoruz. Bu yüzden ortaklarımızı desteklemek durumundayız." cevabını verdi.

Avustralya'dan 67 Rus oligarkına daha yaptırım

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, katılımcı ülkelerin Ukrayna'ya saldırıları karşısında Rusya'ya en etkili cevabı vermek için çalıştığını belirterek Avustralya'nın bugün "Putin'i destekleyen 67 Rus oligarkına daha yaptırım kararı aldığını" duyurdu.

Payne, Avustralya'nın Ukrayna'ya silah desteği de verdiğinin altını çizerek "Şimdiye kadar Ukrayna'ya beş C-17 uçağı dolusu ölümcül ve ölümcül olmayan askeri yardım gönderdik. Ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in talep ettiği Bushmaster zırhlı araçlarından da yollama sürecindeyiz. En kısa sürede sevk edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya insani yardım da yolladıklarını kaydeden Payne, NATO müttefikleri olarak Rusya'ya karşı yaptırımlarda birlik içinde olduklarını vurguladı.

Finlandiya, NATO'ya katılımı parlamentoda görüşecek

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana ülkesinde NATO'ya katılıma dair olumlu görüşlerin arttığı bilgisini vererek "NATO üyeliğimiz konusunda toplumda büyük bir çoğunluk oluştu. Hükümet bu konuda bir rapor hazırlıyor ve NATO'ya katılım meselesini haftaya parlamentoda görüşmeye başlayacağız." açıklamasında bulundu.

NATO'ya katılım durumunda Rusya'nın Finlandiya'ya saldırma ihtimaline ilişkin soruya Haavisto, Finlandiya'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olduğunu ve AB anlaşmalarına göre herhangi bir saldırı durumunda "üye ülkelerin Finlandiya için harekete geçebileceği" cevabını verdi.

İsveç, NATO'ya katılımı değerlendirecek

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de ülkesinin NATO'ya katılımına ilişkin "24 Şubat'tan bu yana oluşan güvenlik endişelerinden ötürü İsveç halkını korumak için bütün seçenekleri değerlendiriyoruz." ifadelerini paylaştı.

Bakan Linde, NATO'ya katılım konusunda henüz net bir karar vermediklerini hatırlatarak bu konuda önce "derinlemesine analiz yapacaklarını" belirtti.

Çekya, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar hazırlıyor

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky de NATO müttefiklerinin, Ukrayna'yı koruma ve ülkede istikrarı sağlamada birlik içinde olduğunu vurguladı ve bu kapsamda Çekya'nın Ukrayna'ya silah ve insani yardım desteklerini sürdürdüğünü belirtti.

Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin Lipavsky, "Esas prensip, Avrupa'dan Rusya'ya giden paraları azaltmak olmalıdır. Çünkü Rusya bu paralarla barbarca bir savaş sürdürmekte ve şehirlere bombalar yağdırmakta. Dolayısıyla Rusya'ya gidecek paraları sınırlandıran her türlü yaptırım uygundur." değerlendirmesinde bulundu.

Lipavsky, Çekya hükümetinin Rusya'ya karşı 5. paket yaptırımlarını hazırlamakta olduğu bilgisini paylaştı.