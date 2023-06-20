NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Air Defender 2023'ü çatışma olmasın diye yapıyoruz Almanya'daki tatbikatın seçkin gözlemci gününe katılan Stoltenberg, "İttifak topraklarının her karışını savunmaya hazırız" dedi.

AA & Ensonhaber

NATO, tarihinin en büyük hava tatbikatını gerçekleştirdi.

Air Defender 2023 adlı tatbikata Almanya ev sahipliği yapıyor.

Jagel Hava Üssü'nde tatbikatın seçkin gözlemci günü gerçekleştirildi. Programa NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman Federal Meclis Savunma Komisyonu üyeleri, Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve diğer 19 ülkenin Hava Kuvvetleri komutanları katıldı.

Stoltenberg, söz konusu tatbikatın Avrupa ile ABD arasındaki güçlü ittifakı gösterdiğini anlattı.

"NATO'nun amacı savaşmak değil"

Tatbikatın NATO'nun ittifak topraklarının her karışını savunmaya hazır olduğu yönünde açık bir mesaj gönderdiğini belirten Stoltenberg, şöyle dedi:

Bunu bir çatışmayı kışkırtmak için değil, bir çatışmayı önlemek için yapıyoruz. Herhangi bir potansiyel düşman NATO'nun bir bütün olarak orada olduğunu ve hava gücüyle hızlı bir şekilde takviye edebileceğini bildiği sürece hiçbir saldırı olmayacaktır.



NATO'nun amacı savaşmak değil, savaşı ve çatışmayı önlemektir; barışı korumaktır.

NATO Genel Sekreteri ayrıca Almanya'nın gelecek yıldan itibaren gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'si oranında NATO savunma harcaması hedefini tutturacak olmasını memnuniyetle karşıladı.

Uçaksavar füzeleri hayat kurtaracak

Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi için daha fazla uçaksavar füzesi tedarik edeceklerini açıklayan Stoltenberg, "Bu hayat kurtaracak." diye konuştu.

Savunma Bakanı Pistorius ise özgürlük ve güvenlik için çok çalışılması ve şüphe durumunda savunulması gerektiğini belirterek, "Çünkü güvenliğimize yönelik tehditler gerçek." dedi.

Pistorius, tatbikatın sivil hava trafiği üzerindeki etkisinin şu ana kadar beklenenden daha az olduğunu söyledi.

Fransa ile anlaşmazlık yok

Avrupa hava savunma konularıyla ilgili görüşmeler için önceki gün Fransa'ya gittiğini hatırlatan Pistoruis, Avrupa hava savunma ve silahlanma endüstrisi hedefi konusunda Fransa ile bir anlaşmazlık olmadığına işaret etti.

Pistoruis, "Diğer soru ise o zamana kadar ne olacağıdır." diyerek şunları kaydetti:

(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron'un görüşüne göre, köprü teknolojilerine hemen geçecek kadar acelemiz yok ama Avrupa'da geliştirmekte olduğumuz teknolojiler hazır olana kadar bekleyebiliriz.



Biz ve diğer pek çok kişi bu konuda ikna olmuş değiliz.

1300 sorti yapıldı

Alman hava kuvvetlerine göre, şu ana kadar sivil uçuş operasyonlarında kaydedilen gecikmelerin yaklaşık yüzde 20'si askeri tatbikattan kaynaklandı veya uçuş başına 15 dakika gecikme kaydedildi.

Tatbikatın başlangıç tarihi olan 12 Haziran'dan bu yana yaklaşık 1300 sorti gerçekleştirildiği belirtildi.