NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da terör tehdidi var Stoltenberg, terörist saldırı tehdidinin 'sürekli tehlike' olduğunu söyledi. NATO şefi, İsrail-Filistin çatışmasında hiçbir zaman aktif rol oynamadıklarını belirtti.

AA & Ensonhaber

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa'daki terör tehdidine ilişkin açıklamada bulundu.

Stoltenberg, yaptığı açıklamada, "NATO ülkelerine yönelik askeri saldırı tehdidi görmüyoruz." dedi.

"Avrupa'da terör tehdidi bir gerçek"

"Ancak sürekli bir tehlike var: Terörist saldırı tehdidi" diyen Stoltenberg, "Avrupa'da terör tehdidi bir gerçek." ifadesini kullandı.

Stoltenberg, ayrıca şu açıklamayı yaptı:

Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki, Ürdün'deki, Tunus'taki ortaklarımızla birlikte çalışarak onların sınırlarını daha iyi kontrol etmelerine ve bilgi paylaşmalarına yardımcı oluyoruz.

Gazze açıklaması

Orta Doğu'daki durum hakkında da yorum yapan NATO şefi, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalardaki durgunluğun "rehinelerin serbest bırakılmasına ve halka yardım ulaştırılmasına olanak sağladığını" belirtti.

"Aktif rol oynamıyoruz"

NATO'nun "İsrail-Filistin çatışmasında hiçbir zaman aktif bir rol oynamadığını" söyleyen Stoltenberg, bununla birlikte bölgede aktif olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Stoltenberg, "Çatışmaların tırmanmasından endişe duyuyoruz." şeklinde konuştu.

NATO, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmadan memnun

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Çok sayıda küresel ve büyük güç rekabeti gördüklerini belirten Stoltenberg, şöyle konuştu: