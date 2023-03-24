NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Batı, uzun sürecek savaşta Ukrayna'ya desteğe hazırlanmalı Stoltenberg, Putin'in savaşı sürdürme niyetinde olduğunu belirtti. NATO yetkilisi, Kiev'e askeri desteğin devamından bahsederken, "Harcanan mühimmat, üretilenden daha yüksek" dedi.

Haber Merkezi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta barış masasının kurulmasıyla ilgili belirtiler henüz görünmüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Putin bir yıpratma savaşı yürütüyor." dedi.

Batı'ya seslendi: Putin'in planı daha fazla savaşmak

The Guardian'a konuşan Stoltenberg, savaşın uzun bir süre devam edeceğini, bu yüzden Batılı ülkelerin bu duruma kendilerini hazırlamaları gerektiğini söyledi:

Başkan Putin barış planlamıyor, daha fazla savaş planlıyor. (Mühimmata) ihtiyaç var olmaya devam edecek çünkü bu bir yıpratma savaşı. (Ukrayna'ya) desteği sürdürmek için endüstriyel kapasiteyle ilgili bir durum.

"Ukranya'ya uzun süre ölümcül yardıma hazır olmalıyız"

Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da barış için acil bir planı olmadığını anlattı, dolayısıyla Batı'nın kendisini uzun bir süre için Kiev'e ölümcül yardım sağlamaya hazır hale getirmesinin öneminden bahsetti.

Çatışmalar Bahmut çevresinde yoğunlaştı

NATO Genel Sekreteri, şu anda Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut çevresinde yoğunlaşan şiddetli çatışmanın, Rusya'nın "minimum kazançlar için çok sayıda zayiat vermek üzere binlerce asker daha göndermeye" istekli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

"Harcanan mühimmat, üretilenden daha yüksek"

Çatışmaların yoğunlaştığı, Ukrayna'nın topçu mermisi kullanımının günde 4 bin ila 7 bin arasında olduğu, buna karşılık Rusya'nın ise 20 bin düzeyinde bulunduğu belirtildi.

Bu tablonun, Batı'daki üretimin geride kalması anlamına geldiğine vurgu yapıldı.

Duruma ilişkin Stoltenberg, "Mevcut mühimmat harcama oranı, mevcut üretim oranından daha yüksek." ifadesini kullandı.