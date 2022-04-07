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    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 17:33
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    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonucu bilanço artıyor.

    Son olarak Kiev'e yakın olan Buça şehrinde elleri arkadan bağlanarak öldürülmüş sivillerin basına servis edilen görüntüleri, dünya tarafından büyük tepki gördü.

    Buça'daki görüntüler sonrası, Rusya'ya yeni yaptırım kararları açıklandı.

    "Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir"

    Savaştaki son durumu değerlendiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir. Bu nedenle çok daha fazlasına hazırlanmamız gerekiyor." dedi.

    "NATO müttefikleri Ukrayna'ya asker göndermeyecek ancak birçok konuda destek sağlıyoruz"

    "NATO için önemli olan, müttefiklerinin Ukrayna'ya destek sağlamasıdır." diyen Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "NATO doğrudan çatışmaya dahil olmayacak ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya asker göndermeyecek. Ancak aynı zamanda Ukrayna'ya birçok konuda destek sağlıyoruz. Ukrayna'nın deniz ve hava kuvvetlerini destekleyerek caydırıcılık sağlıyoruz."

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir #1


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