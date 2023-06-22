NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Emisyonları azaltmalıyız Stoltenberg, NATO silahlı kuvvetlerinin çevre dostu hale getirilebileceğini söyledi. NATO Genel Sekreteri, bunu yaparken askeri etkinlikleri azaltmamaları gerektiğine dikkati çekti.

AA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, iklim değişikliğiyle mücadele hakkında konuştu.

İklimin etkileri konusunda NATO'nun neler yapabileceğinden bahseden Stoltenberg, askeri hareketliliği azaltmamaları gerektiğini, bunu iklim değişikliğiyle mücadeleye uygun hale getirmek zorunda olduklarını anlattı.

Genel Sekreter, iklim değişikliğiyle mücadelenin ve "yeşil enerji"ye geçişi güvence altına almanın müttefiklerin güvenliği için önemini vurguladı.

'Yeşil' NATO önerisi

Stoltenberg, NATO'nun askeri etkinliğinden taviz vermeden, silahlı kuvvetlerin güçlü olduğu kadar aynı zamanda "yeşil" de olması gerektiğini savundu.

Halihazırda muharebe tanklarının, gemilerinin, uçaklarının "iklim dostu" olmadığına, oldukça fazla fosil yakıt tükettiklerine işaret eden Stoltenberg, şöyle dedi:

"Emisyonları azaltmalıyız"

Küresel net sıfır emisyona ulaşacaksak, askeri faaliyetlerden kaynaklanan oldukça önemli emisyonları da azaltmamız gerekiyor. Dolayısıyla teknolojiyi geliştirmemiz gerekiyor.

'Rus enerjisine bağımlılık azaltılmalı' mesajı

NATO Genel Sekreteri, bu açıklamaları ABD merkezli German Marshall Fund tarafından Brüksel’de düzenlenen İklim ve Güvenlik konulu etkinlikte yaptı.

Stoltenberg, NATO'nun bu anlamda doğru yolda ilerlediğini belirterek, Kanada'da iklim değişikliği konusunda bir merkez bulunduğunu, inovasyon fonuna sahip olunduğunu ve askeri kapasiteyi olumsuz etkilemeden emisyonları azaltmanın yollarını bulmak için araştırmaların ve analizlerin arttığını anlattı.

Ukrayna'daki savaşın, enerji güvenliği ve iklim değişikliğiyle mücadelenin ne kadar yakından bağlantılı olduğunu gösterdiğini vurgulayan Stoltenberg, Rus petrolü ve doğalgazına bağlılığını azaltıp yenilenebilir enerjiye yatırım yapmanın önemini vurguladı.

AB, ABD ve NATO iş birliği yapmalı

Stoltenberg, bunu yaparken müttefikleri Çin gibi ülkelere ham madde bağımlılığı geliştirmemeleri konusunda uyardı.

NATO Genel Sekreteri, AB ve ABD ile NATO'nun özgün ham maddeleri nasıl üretecekleri, hangi teknolojileri kullanacakları konusunda iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

Geçen seneki NATO Zirvesi'nde kabul edilen Stratejik Konsept belgesinde NATO, iklim değişikliğini ilk kez müttefiklerin güvenliği üzerinde derin etkiye sahip, dönemin tanımlayıcı sorunu olarak tanımlamıştı.