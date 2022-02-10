NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Lavrov'a diyaloğu devam ettirmek için mektup gönderdi

Boris Johnson ile bir araya gelen Stoltenberg, Moskova'yı işgale kalkışmaması yönünde uyardı. Stoltenberg, işgal durumunda izleyecekleri yol haritasını paylaştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Görüşmenin ana gündem maddesini Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim oluşturdu.

MOSKOVA'YA DİYALOG MEKTUBU

Johnson ile ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a diyaloğu devam ettirmek için mektup gönderdim." dedi.

Olası işgal girişimi konusunda Rusya'ya sert uyarıda bulunan Stoltenberg, diğer taraftan diplomasi yolunu açık tuttuklarını dile getirdi.

"BÜYÜK BİR BEDEL ÖDERLER"

Stoltenberg, "Yüzleşmeyi seçerlerse büyük bir bedel öderler." dedi ve şunları ifade etti:

"Ekonomik yaptırımlar uygulanır. İttifakın doğu kısmında artan bir NATO askeri varlığı olur ve Birleşik Krallık bunun gerçekten önemli bir parçası."

"İLKELER KONUSUNDA NET OLMALIYIZ"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Ukrayna konusunda "sert bir Avrupa duruşu" çağrısı yaptı.

Johnson, "Bir ittifak olarak net çizgiler çizmeli ve taviz vermeyeceğimiz ilkeler olduğu konusunda net olmalıyız. Bu, her NATO müttefikinin güvenliğini içeriyor." diye konuştu.