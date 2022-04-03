NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ABD basınına verdiği röportajda, Rusya’nın Ukrayna'dan çekilmediğini belirterek, "Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD basınına Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin güncel değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın son günlerde Ukrayna'daki bazı kuvvetlerinin geri çekildiği söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Stoltenberg, "Gördüğümüz şey bir çekilme değil, gördüğümüze göre Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor" dedi.

"DONBASS'IN DOĞU TARAFLARINA SALDIRI HAZIRLIĞI OLABİLİR"

Yaşanan her gelişmeyi yakından izlediklerini bildiren Stoltenberg, ABD ve NATO'nun Rusya tarafından yapılan manevraların yeni bir saldırı planı olabileceğine dikkat çekerek, "Bu yeni durum özellikle Donbass'ın doğu taraflarına yeni bir saldırı hazırlığı olabilir" dedi.

Ukrayna - Rusya savaşında sivillerin yaşadığı drama dikkat çeken Stoltenberg, "Sivillere yapılanlar on yıllardır Avrupa'da görmediğimiz bir vahşet. Bu korkunç, sivillerin hedef alınması ve öldürülmesi kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

"ÇOK FAZLA İYİMSER OLMAMALIYIZ"

Stoltenberg, Ukrayna'da savaş suçları için soruşturma açan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin soruşturmasına ilişkin, "Kesinlikle memnuniyetle karşılıyorum" dedi.

"Bu savaşı durdurmak Putin'in sorumluluğu" diyen Stoltenberg, "Çok fazla iyimser olmamalıyız. Saldırılar devam edecek" şeklinde konuştu.