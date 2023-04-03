NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye, önemli bir müttefik Ankara'nın, izlediği dış politikayla çoğu müttefikinden ayrı hareket ettiği görüşü paylaşıldı. Stoltenberg, "Türkiye, birçok nedenden dolayı önemli bir NATO müttefiki" dedi.

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NATO'nun önde gelen ordularından birine sahip Türkiye, askeri ittifakın güney kanadı için kilit rolde bulunuyor.

ABD merkezli Politico dergisi, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik süreçlerinde itirazlarını yüksek sesle dile getiren Ankara ile ilgili "Türkiye, NATO'nun ihtiyaç duyduğu baş ağrısı" başlığıyla bir analiz yayınladı.

Amerikan dergisinin Türkiye analizi

Finlandiya'nın katılımına onay veren Türkiye'nin, İsveç konusunda henüz adım atmadığı belirtilirken, "NATO bununla yaşamak zorunda." denildi.

Türkiye, önemli bir NATO müttefiki

Dergiye konuşan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, şunları söyledi:

Türkiye, birçok nedenden dolayı önemli bir NATO müttefiki. Boğaz'ı donanma gemilerine kapattılar. Bu da Rusya'nın Karadeniz ve Kırım çevresindeki varlığını güçlendirme kabiliyetini azalttı.

Dış politikasıyla çoğu NATO müttefikinden ayrılıyor

Türkiye'nin NATO'ya "güvenlik yastığı" sağladığı belirtilerek, "Türkiye, dış politikasıyla çoğu NATO müttefikinden ayrılıyor." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınayan Türkiye'nin, Ukrayna'ya yardım sağladığı, ancak aynı zamanda Moskova'ya yaptırımlara katılmadığı anımsatıldı.

Erdoğan-Putin görüşmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, savaş başladığından bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenli telefon görüşmelerine ek olarak birçok kez yüz yüze görüştüğü belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

NATO tavizler vermeye hazır

NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var. Türkiye'yi safta tutmak için tavizler vermeye ve anlaşmazlıkları önemsememeye hazır. Türkiye, kendi çıkarlarını maksimize etmek için her şeyi son derece pragmatik bir şekilde dengeleyen yaklaşım benimsiyor.



Ancak Türk yetkililer, ülkelerini kolaylaştırıcı olarak görüyor. Onlara göre Türkiye, Batı'nın doldurmaya çalıştığı köprü kurma rolünü üstlenebilecek bir NATO müttefiki.

Türk yetkili: İttifakta aykırı olduğumuzu iddia edemezler

Öte yandan bir Türk yetkilinin, "Hiç kimse, ittifakta aykırı olduğumuzu iddia edemez. Hayati ve varoluşsal güvenlik endişelerimize duyarsız olan bazı müttefikler var." ifadelerine yer verildi.