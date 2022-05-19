NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvurusuna ilişkin açıklama yapan Stoltenberg, "Türkiye'nin endişelerini dikkate alıyoruz" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, Avrupa kıtasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

NATO’ya üye olma konusunda Ukrayna’dan sonra İsveç ve Finlandiya’dan da açıklamalar geldi.

Kıtada Rusya tehlikesinin yükselmesinden endişe eden İsveç ve Finlandiya, NATO şemsiyesi altına girmek isterken, Türkiye’den itiraz gecikmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya içerisinde PKK terör örgütünün faaliyetlerine vurgu yaparak böylesi bir üyeliğin müttefikliğin ruhuna aykırı olacağının altını çizdi.

"NATO bir güvenlik teşkilatıdır"

Net bir tavır ile İsveç’in üyeliğine karşı koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO’nun bir güvenlik teşkilatı olduğunu vurgulayarak, “İsveç, Finlandiya bizdeki terör odaklarını kendi ülkelerinde barındıranlar. PKK'ya, YPG'ye bu denli ülkelerinde ev sahipliği yapacaklar, yürüyüş ise yürüyüş, paçavralarını köprü üstlerine her yere asacaklar. Ülkemdeki terör kaynaklarını teşvik edip bunlara ciddi manada parasal destekler de verip bunlara silah desteği verene ülkelere söyledik. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. Böyle bir güvenlik teşkilatının içerisinde biz terör örgütlerinin olmasını kabullenemeyiz.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin endişelerini dikkate alıyoruz”

Konuya ilişkin NATO kanadından açıklama, Genel Sekreter Jens Stoltenberg’den geldi.

Danimarka Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in ittifaka üyelik sürecinde Türkiye'nin endişelerini dikkate aldıklarını söyledi.

“Beklenmedik bir durum değil, çözüm buluruz”

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda bir karara varacaklarından emin olduklarını vurgulayan Stoltenberg, "NATO içerisinde anlaşmazlık olması beklenmedik bir durum değil, çözüm buluruz." dedi.

Öte yandan, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

Wallace, "Bu süreçte tüm üyeleri ve endişelerini dinlememiz çok önemli, Türkiye'yi de dinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'ya karşı net tavır HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ